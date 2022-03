Nadal je kalkulisao i doneo zanimljivu odluku.

Izvor: Profimedia/Xinhua

Španski teniser Rafael Nadal povukao se sa turnira u Majamiju koji je na programu za dve nedelje, dok za sada nema informacija da će odustati od Indijan Velsa koji je već počeo!

Nezvanično, razlog zbog kog je Nadal to učinio je kako bi se bolje spremio za sezonu na šljaci, podlozi koja mu ubedljivo najviše odgovara. Nadala ćemo tako sigurno gledati u Rimu i Monte Karlu, a to će sve biti priprema za Rolan Garos na kome će pokušati da dođe do 22. grend slem titule.

Ipak, povlačenjem iz Majamija učinio je uslugu Đokoviću koji će tako održati prednost na ATP listi, a ujedno je to važno i zbog ukupnog broja masters tiula.

Trenutni lider je Đoković sa 37, dok je Nadal na samo jednoj tituli manje.

Njih dvojica se već godinama "jure" da budu najbolji u pomenutoj statističkoj kategoriji, a Nadal će prvo u Indijan Velsu moći da izjednači njegov rekord pošto Đoković ne učestvuje. Srbina neće biti ni u Majamiju, pa je pravo pitanje da li bi Rafa odustao od turnira na Flordida je tamo i najveći rival.

Zanimljivo, Majami je jedan od tri mastersa koje Nadal nikada nije osvojio, a neće pokušati da dođe do trofeja čak ni kada tu nema Đokovića. Uspelo mu je u Australiji, sad neće ni probati...

Podsetimo, prvi naredni turnir na kome će Đoković učestvovati je u Monte Karlu koji se igra od 10. do 17. aprila.