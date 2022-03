Rukometašice Crne Gore su ubjedljivo poražene od Norveške (40:23) u Larviku, što im je drugi neuspjeh u EHF Euro kupu.

Izvor: Shutterstock

Norveška je slavila i u drugom međusobnom duelu u okviru EHF kupa – "lavice“ su ubjedljivo poražene (40:23) u Larviku, što im je drugi neuspjeh u takmičenju u kojem nastupaju tri domaćina novembarskog Evropskog prvenstva i aktuelni šampion Starog kontinenta, dok su upisale dvije pobjede protiv Sjeverne Makedonije.

Za razliku od prvog meča u Podgorici, u kojem su izabranice selektorke Bojane Popović sjajno parirale rivalu do sredine drugog poluvremena, u Norveškoj nije bilo mnogo dilema oko pobjednika, pa je domaćin upisao najubjedljiviju pobjedu u okršajima protiv naše selekcije.

Bez kapitenke Jovanke Radičević i srednjeg beka Milene Raičević, „lavice“ su parirale samo u prvih 10 minuta, ali je domaćin brzo preuzeo inicijativu i uvećavao prednost kako je vrijeme odmicalo. Već u 24. minutu bilo je 15:8, a iako je Crna Gora smanjila na pet golova zaostatka (15:10), na velikom odmoru bilo je 17:11.

Šampion Evrope i svijeta prvi put do dvocifrene prednosti stigao je u 35. minutu (22:12) i do kraja meča nastavio u odličnom ritmu, pa je na kraju bilo "plus 17".

Tatjana Brnović je bila najefikasnija u našem timu sa osam golova.

Posljednja dva meča u EHF Euro kupu, Crna Gora će odigrati 21. i 24. aprila protiv Slovenije u Ljubljani, odnosno Podgorici.