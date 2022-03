Sjajan otpor u prvih 30 minuta, ali umjesto da nastave u istom ritmu rukometašice Crne Gore počele su da griješe što je moćna Norveška znala da iskoristi.

Izvor: Foto: Stefan Ivanović

"Lavice" nijesu mogle do iznenađenja protiv aktuelnog šampiona Evrope i svijeta – Norveška je slavila (32:27) u okviru trećeg kola EHF Euro kupa i zadržala maksimalan učinak u takmičenju u kojem nastupaju tri domaćina novembarskog Evropskog prvenstva i šampion Starog kontinenta.

Crna Gora je doživjela prvi poraz nakon što je u oktobru prošle godine dva puta slavila protiv Sjeverne Makedonije.

U sjajnoj atmosferi u "Bemax areni" koja je bila ispunjena skoro do posljednjeg mjesta, naše djevojke su hrabro parirale najboljem timu na planeti, bile su i igri sve do sredine drugog poluvremena, u nekoliko navrata imale i minimalnu prednost... Tada je kvalitet međutim, došao do izražaja – Norveška je postigla pet vezanih golova i stigla do nedostižnih sedam golova prednosti (26:19) u 47. minutu.

Jovanka Radičević je bila najefikasnija u našem timu sa devet golova, dok je sjajno veče imala i povratnica u nacionalni tim Marta Batinović koja je upisala 15 odbrana.

Po četiri gola postigle su Đurđina Malović, Milena Raičević i Ivona Pavićević, Tatjana Brnović je tri puta zatresla protivničku mrežu, a u strijelce su se još upisale Dijana Mugoša, Tanja Ašanin i Itana Grbić.

Novi duel istih rivala na programu je u subotu u Larviku.