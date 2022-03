Rukometašice Crne Gore sjutra protiv Norveške.

Izvor: Stefan Ivanović

"Lavice" rukometnoj velesili gostuju u Larviku u okviru četvrtog kola EHF Euro kupa.

Prvi međusobni duel koji je u srijedu odigran u "Bemax areni" pripao je aktuelnim šampionkama Evrope i svijeta, uz odličan utisak koji su ostavile izabranice selektorke Bojane Popović.

"Trudićemo se da u Larviku popravimo neke segmente u igri koji su definitivno mogli da izgledaju bolje u prvom meču. Moramo bolje da se vraćamo u odbranu i smanjimo broj tehničkih grešaka, jer je Norveška protivnik koji kažnjava svaku grešku. I ovu utakmicu moramo da iskoristimo za uigravanje, kako bi stvorili bolji utisak u igri, a moramo bolje da se nadovezujemo nego što je to bilo u Podgorici. Ovo je jedna od rijetkih provjera koje ćemo imati do novembra i Evropskog prvenstva, čiji smo jedni od domaćina, jer je raspored takav da nemamo mnogo provjera. Igramo protiv šampiona Evrope i svijeta, to je važna utakmica za nas, koja će sigurna sam, biti veoma korisna", rekla je Tanja Brnović.

Norveška ima maksimalan učinak u dosadašnja tri meča u takmičenju u kojem nastupaju tri domaćina novembarskog Evropskog prvenstva i šampion Starog kontinenta, dok je Crna Gora u srijedu doživjela prvi poraz, nakon što je u oktobru prošle godine dva puta slavila protiv Sjeverne Makedonije.

"Očekuje nas teško gostovanje jer će Norveška pred svojim navijačima nastojati da pokaže više nego u prvom meču u Podgorici. Ipak, uvjerena sam da i mi imamo veliki motiv da ostavimo dobar utisak u Larviku, da ćemo se boriti i da neće izostati želja i energija. Uvijek je veliki motiv igrati protiv prvaka Evrope i svijeta, to je poseban meč za sve djevojke i sigurna sam da će sve dati svoj maksimum tokom svih 60 minuta. Sigurno je da će biti veoma teško, ali spremne smo na borbu i ostaje da se vidi za koliko će to biti dovoljno", istakla je Matea Pletikosić.

Utakmica je na programu sjutra od 16.45.