Ruski atletičari neće doputovati u Beograd.

Izvor: Profimedia

Ruski atletičari neće više moći da nastupaju na velikim takmičenjima, objavila je Svetska atletska federacija. A to znači da ruski atletičari i atletičarke neće nastupiti ni u Beogradu!

Na dvoranskom prvenstvu sveta koje sledi u glavnom gradu Srbije neće biti ruskih i beloruskih sportista.

"Svi sportisti iz Rusije i Belorusije biće isključeni iz takmičenja u doglednoj budućnosti. To se odnosi na Svetsko Atletsko prvenstvo u Oregonu, kao i na Svetsko atletsko prvenstvo u dvorani u Beogradu 2022. godine i Svetsko prvenstvo u brzom hodanju u Muskatu", navodi se u saopštenju.

Predsednik Svetske atletske federacije Sebastijan Koe je rekao da je ovo najveća mera koju može da iskoristi.

"Svako ko me poznaje zna da sam protiv sankcija sportistima zbog postupaka njihovih vlada. Bio sam protiv toga što političari koriste sport i sportiste za njihove političke poene. Ali ovo je drugačije jer su vlade, kompanije i internacionalne organizacije pokrenule sankcije protiv Rusije u svim sektorima. Sport mora to da prati i da se pridruži naporima da se povrati mir", naglasio je on.