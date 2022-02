Novak Đoković je dao sjajan odgovor na pitanje koje uopšte nije dobro čuo.

Srpski teniser Novak Đoković je bez većih problema uspeo da savlada Karena Hačanova (6:3, 7:6) i plasira se u četvrtfinale Australijan opena, a nakon meča bio je izuzetno raspoložen.

U razgovoru za "Sport Klub" je prvo na gotovo neverovatan način prepričao sve ono što se desilo u poslednjih nekoliko gemova, opisujući poene do detalja zbog svog dobro poznatog "fotografskog pamćenja", ali je na drugo pitanje potpuno pogrešno odgovorio pošto nije razumeo reportera.

Novak je upitan da li mu se čini da je podrška publike sve jača i može li uvek tako da bude ubuduće, ali Đoković je mislio da se to odnosi na njega, međutim opet je ponudio sjajan odgovor.

"Vidim da ljudi stalno pričaju hoću li se vratiti bolji i jači, a ja se trudim, nije to moguće očekivati da uvek igraš svoj najbolji način. Najvažnije je da nađeš način da pobediš. Nekada su dani kada bolje osećaš, nekada ne, što više igram to se bolje osećam. Dobro je što sam već imao ovako jak izazov...", rekao je Đoković koje je potom objašnjeno da nije dobro čuo pitanje.

"Skini tu masku brate, ne čujem ništa ha-ha", nasmejao se Đoković i potom pohvalio navijače u Dubaiju koji su pružili lepu podršku njemu, ali i Hačanovu.

"Drago mi je da sam zadržao koncentraciju posle dva izgubljena gema, znao sam da imam šansu... Zaslužuje da bude bolje rangiran", kazao je Đoković koji je nanizao pohvale na račun Rusa koga dobro pamti po porazu iz Pariza 2018. godine, kada mu je "skinuo" jednu masters titulu.



Đoković je poručio da je kontrolu u meču osećao sve do 4:3 u drugom setu, kada mu je pala koncentracija i dozvolio je Rusu da napravi preokret, ali je uspeo da ga zaustavi na vreme.

Priznao je da je bio malo nervozan u tom trenutku, ali takav je sport...

"Imao je brejk-loptu, ali atmsofera je bila perfektna i zahvaljujem se svima. Obojica smo dobili podršku i to nam znači, igramo za ovakvu atmosferu i strast sa tribina, hvala vam. Nedostajalo mi je, ovo je moj život... Ovo znam da radim i traje već dugo, skoro 20 godina, uživam da putujem, da igram, da ostavim pozitivne utiske ljudima koji me gledaju, a igrati ovde u Dubaiju na jednoj od najvećih teniskih pozornica je uvek uzbudljivo. Uvek je lepo, nezaboravni trenuci, osvajao sam ovde trofej pet puta i to mi daje snage da se vraćam", rekao je Đoković u razgovoru na terenu.