Rus je imao vrlo zanimljivu konferenciju za medije nakon pobede.

Izvor: Profimedia/Matthew Stockman/Twitter/LuckyLoserArg/Printscreen

Novak Đoković se vratio na teren posle skoro tri meseca nastupom na ATP turniru u Dubaiju, a za to vreme, u Akapulku se vodi direktna borba za njegovo prvo mesto na ATP listi.

Danil Medvedev ima šansu da osvajanjem turnira postane najbolji teniser sveta, a Rus se sada oglasio posle Novakovih reči da će mu prvi čestitati ukoliko tako nešto ostvari.

Medvedev i Rafael Nadal su ostvarili pobede u prvom kolu Akapulka, na turniru na kojem bi baš Španac mogao da pomogne Đokoviću da sačuva teniski tron.

Njih dvojica mogu da se sastanu u polufinalu turnira i eventualnom pobedom Nadala u reprizi finala Australijan opena, Đokoviću bi bio olakšan put da ostane na prvom mestu ATP liste. A posle Novakovih reči o Rusu, i Medvedev je pokazao klasu.

"Da, čuo sam to i znate, on priča istinu uvek, učinio sam nešto i svi vide to, Novak uvek čestita svima", počeo je Medvedev, da bi nastavio da hvali Đokovića.

"Svi smo mi takmičarski nastrojeni, nekada tokom meča može biti nečega sa navijačima, rivalima, sudijom, svima, loptama... I on tu može nekada da reaguje ljutito. Ali otkad sam deo teniskog tura, ne mogu da se setim meča da Novak nije čestitao, ne mogu da se setim da je rekao nešto loše o rivalu. Siguran sam da će čestitati, ako ja postanem broj 1... Ali prvo to moram da uradim, a to je najteži deo", rekao je Medvedev kroz smeh.

On je svestan da je jako blizu da postane najbolji teniser sveta.

"Nije to više san, to je cilj, ove nedelje to mogu da ostvarim, ako pobedim. Ako ne osvojim titulu, to će biti moja greška", poručio je Danil Medvedev. Podsetimo, ukoliko Medvedev osvoji turnir ili ostvari makar jednu pobedu više u Akapulku nego Đoković u Dubaiju, od ponedeljka će doći do promene na vrhu ATP liste.