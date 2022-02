Odel Bekam je ispao, Kuper Kap je dugo bio tih, a na kraju - Eron Donald je donio trofej!

Izvor: Profimedia

Kakav smo Superbol videli! Počelo je eksplozivno sa puno poena, a onda je sve stalo. Na kraju je LA eksplodirao posle seka Erona Donalda!

Sjajni defanzivni tekl uhvatio je Džoa Buroa na četrdesetak sekundi do kraja na četvrtom pokušaju i to je bilo to - Lombardi trofej je ostao u Los Anđelesu!

LA REMS - SINSINATI BENGALS 23:20

Iako su od prve četvrtine bili bez Odela Bekama, što se itekako osetilo u igri, gde se odbrana Bengalsa koncentrisala na Kupera Kapa, a ostale hvatače ostavila, na kraju su Remsi uzeli trofej.

Džo Berou je sjano predvodio napad svog tima na startu drugog poluvremena, ali je onda stao i nije uspeo da u svom prvom Superbolu prelomi i osvoji trofej za svoj tim!

Na samom početku Bengalsi su rešili da rizikuju i posle hvatanja za osam jardi nisu uspeli da dođu do prvog dauna ni iz četvrtog pokušaja, a to su Remsi iskoristili. Posle jednog sjajnog hvatanja Kupera Kapa dobili su šansu da poentiraju, a to je iskoristio Odel Bekam koji je uhvatio prvi tačdaun na meču.

Do kraja četvrtine uspeli su da smanje Bengalsi, pošto je Džo Burou bacio pas za 46 jardi Džamaru Čejsu, ali je na kraju ostao Sinsinati bez tačdauna i Evan Mekferson je poentirao za 7:3.

Izvor: Profimedia

Mnogo je bolje tekao napad domaćeg tima i na samom startu druge četvrtine poentirali su tačdaunom Kupera Kapa, ali nisu iskoristili ekstra poen pa je ostalo 13:3.

A onda je trčanje proradilo! Džo Mikson je pet puta nosio loptu u sledećem napadu, a onda je Zek Tejlor to iskoristio da obmane odbranu rivala. Bačena je lopta Miksonu, a on je umesto trčanja bacio tačdaun pas za Trea Higinsa i vratili su se na 13:10 Bengalsi.

Bengalsi nisu razočarali na startu drugog poluvremena, pošto je Džo Burou bacio svoj prvi Superbol tačdaun i to u prvom napadu drugog poluvremena – za Trea Higinsa i gosti su preokrenuli na 17:13.

Povisio je fild golom Mekferson na 20:13, a meč je na jedan posed razlike doveo pogodak Remsa za tri poena i na 20:16 napad oba tima je stao i čekali smo do samog finiša da opet neko poveže više od dva prva dauna.

Kuper Kap se probudio. uzeo preko 50 jardi u poslednjem napadu Remsa, a onda nakon velike drame, nekoliko žutih zastavica uhvatio je tačdaun pas za 23:20!