Najbolji teniser svijeta Novak Đoković bio je gost Aleksandra Vučića.

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković bio je gost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji ga je u 10 časova dočekao u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike na Andrićevom vencu.

Tom prilikom Aleksandar Vučić je poručio da nikada nije vidio toliko novinara u Predsjedništvu, dodavši da su svi zaposleni došli da vide Novaka Đokovića. Tako je privukao veliku pažnju nego mnogi državnici, a Vučić se Đokoviću zahvalio na tome kako na pravi način predstavlja Srbiju.

"Hvala što ste uvijek uz naš narod i građane ove zemlje. Hvala što ste proslavili našu zemlju, nikada nisam vidio ovoliko novinara u svom životu, a deset godina sam na različitim funkcijama i to govori kolika ste zvijezda i šta predstavljate građanima Srbije. Hvala što ste svuda časno i hrabro predstavljali Srbiju i što ćete uvjek to da činite. Hvala i za veliku borbu u Australiji. Tu je jedna stvar koja je neporeciva i za divljenje. Čuli smo se tog prvog jutra i ja sam usput rekao i ućutao: Novače, 'ajde vraćaj se, šta ćeš tamo... Samo dođi i vrati se u Srbiju, mi te čekamo. Onda sam vidjeo koliko je uporan i koliko hoće da se bori, da pokaže na sportskom planu koliko je spreman da se bori i pokaže da je bolji od drugih. Kad je Medvedev rekao posle finala da su ubili dječaka u njemu, neki su pokušali da ubiju srca dječaka i djevojčica u ovoj zemlji, metaforički govoreći, ali sada još više kuca za vas Novače i za Srbiju. Moja želja je da preteknete Nadala i Federera na sportskom planu, a znajte da ovdje niko nije znao za koga da navija u finalu", rekao je Vučić i dodao da želi da pomogne razvoju tenisa u Srbiji.

"Osim ličnog uspjeha koji svi želimo i u koji vjerujemo, želim da vas zamolim da svojim autoritetom doprinesemo razvoju sporta i da u budućnosti za 10-15 godina imamo neke nove klince koji mogu da se bore za trobojku. Mi smo spremni da pomognemo da organizujete što više teniskih turnira".

Potom se obratio Novak Đoković, prvi put još od deportacije iz Australije.

"Danas sam želio da se vidim sa vama jer sam kao građanin Srbije osjetio potrebu da se zahvalim na podršci vašoj lično, i cijele države, tokom nemilih događaja u Australiji. Bio sam sam u pritvoru u Australiji, ali nisam se osjećao usamljeno. Imao sam podršku svih vas, mnogo dobronamernih ljudi iz cijelog svijeta, javljali su se i pokušavali da mi olakšaju boravak u Australiji koji je bio neočekivan. Vi kao predsjednik niste imali obavezu da mi pružite podršku kakvu jeste, to se ne podrazumijeva, ali lično osjećam veliku zahvalnost što ste stali iza mene i, pričali smo o tome, stavili sebe u kompromitovanu političku poziciju. Zbog toga sam izuzetno zahvalan i kao što rekoh, to se cijeni i poštuje, ja kao građanin Srbije i sportista to ću dugo pamtiti. Moja veza ka srpskom narodu jača iz dana u dan. Ove okolnosti su pokazale da će ta veza biti dovijeka i zaista im se svima zahvaljujem", poručio je Novak Đoković.

Javnost će još malo sačekati da čuje šta se zaista desilo u Melburnu, ali iz njegovog ugla. Đoković je poštovao odluku Federalnog suda, ali jasno je da je nezadovoljan.

"S obzirom na to da se nisam oglašavao u javnosti, molim za strpljenje, u narednih sedam do deset dana ću se obratiti medijima podrobnije i detaljnije sa svojom verzijom priče", rekao je Đoković.

"Pobijediće ih sve na Rolan Garosu, Vimbldonu i US Openu. To ja predviđam!", dodao je Vučić.