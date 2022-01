Predsjednik Srbije oglasio se o konačnoj presudi Novaku Đokoviću u Australiji.

Izvor: Printscreen/Pink TV/Profimedia

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas, tokom izlaska na refendum koji se održava u našoj zemlji, o najboljem teniseru svijeta Novaku Đokoviću, kome je australijski Savezni sud rano jutros po srednjeevropskom vremenu odbacio žalbu na rješenje o oduzimanju vize, te će morati da bude deportovan iz te zemlje.

"Razgovarao sam maloprije sa Novakom, i bodrio ga, i rekao sam mu da jedva čekam da dođe u Srbiju i vrati se u svoju zemlju, i da bude tamo gdje je uvek dobrodošao. Da 11 dana maltretirate najboljeg tenisera, pa da mu 11 dana uručite odluku koji ste donijeli prvog dana", započeo je predsjednik Republike Srbije.

"Oni misle da su ovim desetodnovenim maltretiranjem ponizili Đokovića, a oni su zapravo ponizili sebe. Da ste rekli onaj koji nije vakcinisan nema pravo da uđe. Novak ne bi došao ili bi se vakcinisao. A, ne ovo šikaniranje i maltertiranje koje je trajalo 11 dana", istakao je predsjednik.

Aleksandar Vučić je tome dodao i da su se australijske vlasti koristile lažima:

"Vidjeli ste u samom besmislenom sudskom procesu koliko tužilac laže. Oni lažu jednostavno. Kažu da je u Srbiji ispod 50 odsto vakcinisanih građana, a zvanično je 58 odsto. Ne zaboravite da je to više nego u mnogim zemljama EU. To je bio jedan besmisleni argument, ali je u orvelovskim predstavama i to moguće."

Na kraju se osvrnuo i na činjenicu da uskoro u Srbiju dolaze i sportisti iz Australije.

"Mi ćemo australijske sportiste u martu dočekati na daleko bolji način, i nećemo se zarad izbora iživljavati na njima. Oni dolaze na atletsko prvenstvo, i pokazaćemo da smo bolji od australijske vlade, a hvala australijskom narodu za koji sam siguran da vole Srbe. Oni misle da su ponizili Đokovića, ali su unizili sebe, i on može da se vrati u svoju zemlju i uzdignute glave pogleda svakoga u oči."