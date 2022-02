Postupajući po krivičnoj prijavi, tužilaštvo je izvršilo neophodne provjere.

Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, dana 12.01.2022. godine, od strane potpisnika „Budimir Grom“ podnieta je, elektronskim putem, krivična prijava protiv NN lica zbog izvršenja krivičnog djela Falsifikovanje isprave iz čl. 355 st. 2 u vezi st. 1 KZ.

U prijavi je ukazano da su nepoznata lica sačinila falsifikovanu ispravu – PCR potvrde, koje je kasnije upotrijebio Novak Đoković za izuzeće od vakcinacije pri ulasku u Australiju, kao i prilikom izjavljivanja žalbe na odluku o ukidanju vize.

Postupajući po krivičnoj prijavi, tužilaštvo je izvršilo neophodne provjere, u kom cilju je upućen zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja Ministarstvu zdravlja Republike Srbije radi provjere tačnosti podataka, odnosno navoda iz krivične prijave.

Dana 02.02.2022. godine tužilaštvo je obavješteno od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije da je inspekcijskim nadzorom u ustanovama iz Plana mreže utvrđeno da su potvrde o rezultatu testiranja na virus SARS-CoV-2 na koje se ukazuje u krivičnoj prijavi autentične, odnosno da je uvidom u elektronsku bazu podataka prilikom nadzora o izvršenim testiranjima na prisustvo virusa Covid 19 za lice Novak Đoković utvrđeno da je on više puta testiran i da su i potvrde o rezultatu testiranja od dana 16.12.2021. godine i od dana 22.12.2022. godine validne.

Nakon prikupljenih podataka tužilaštvo je donjelo odluku u predmetu i rešenjem odbacilo krivičnu prijavu u smislu čl. 284 st. 1 tačka 1 ZKP, obzirom da prijavljeno djelo nije krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Član Kriznog štaba i pokrajinski sekretar za zdravstvo Srbije Zoran Gojković govorio je i 14. januara o tome da je Novakov rezultat validan.

"Što se tiče vaših tvrdnji, povodom objavljivanja dokumentacije na društvenim mrežama, analizirali smo taj dokument i on je apsolutno validan. Izdan je od strane nadležnog državnog organa Republike Srbije i za nas je ta priča apsolutno jasna. Novak Đoković je imao validan dokument izdat od strane nadležne ustanove u Srbiji da je bio pozitivan na SARS Korona 2 virus. To je sve što je odgovor za pitanje koje ste mi uputili", rekao je on tom prilikom.