It’s official. These are the Nominees for the 2022 Laureus World Sportsman of the Year Award:



@TomBrady

@DjokerNole

‍♂️#CaelebDressel

‍♂️@EliudKipchoge

⚽️@lewy_official

@Max33Verstappen#Laureus22pic.twitter.com/jQ1lmofCuo