Nemac je ponudio svoje viđenje situacije.

Dan posle finala Australijan opena ne prestaju da pristižu poruke u kojima se čestita Rafaelu Nadalu na osvajanju 21. grend slem trofeja i obaranju istorijskog rekorda. Tako je Džon Mekinro imao poruku i za Novaka Đokovića.

I dok Britanci veruju da će ova Nadalova titula imati mrlju jer najboljem teniseru sveta nije bilo dozvoljeno da se takmiči, Srbinov nekadašnji trener ima zanimljivu poruku.

Nadal je u finalu u Melburnu savladao Danila Medvedeva 3:2 nakon što je gubio 2:0 u setovima, a Boris Beker je poručio da je sada jasno da je Španac najbolji teniser svih vremena.

"Bio je ovo dan kao stvoren za istoriju. Nismo imali Nadala u top četiri favorita pre dve nedelje. Bio je spreman, dobio je pripremni turnir u Melburnu. Pre toga, bio je povređen pola godine. Sada smo svi mudriji, jer Rafa je oborio rekord i ispred je Federera i Đokovića", rekao je Beker u razgovoru za "Eurosport".

Čovek koji je sarađivao sa Đokovićem kaže da za Nadala više ne treba govoriti da je samo 'kralj šljake'.

"Greše svi oni koji ga i dalje zovu kraljem šljake. On je pobeđivao na svakoj podlozi i svakom grend slemu barem po dva puta. On je najuspešniji teniser svih vremena, to sad možemo jasno i glasno da kažemo", zaključio je bivši trener Novaka Đokovića.

