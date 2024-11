"Sa zajedničkim radom, uz pomoć svih drugih organa lokalne uprave, gradskih preduzeća i javnih ustanova, preuzimamo odgovornost da realizujemo ambiciozne liste od čak 20 sistemskih i važnih projekata u svega godinu dana mandata nove lokalne uprave. "

Naš rad temelji se na sljedećim principima: Poštovanje Ustava Crne Gore i ljudskih, građanskih, manjinskih prava i vjerskih sloboda; Poštovanje Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o Glavnom gradu i Statuta Glavnog grada; Sprovođenje sveobuhvatnih lokalnih reformi, sa fokusom na odgovornost i efikasnost; Primjena načela dobre javne uprave u svakom segmentu rada lokalne vlasti, istaknuto je u saopštenju koalicije "Za bolju Podgoricu".

Prenosimo saopštenje u cjelosti:

II POLITIČKA NAČELA

1. Transparentnost, saradnja i odgovornost

Naše političko djelovanje temelji se na načelima transparentnosti, saradnje i uzajamnog poštovanja. Obavezujemo se da ćemo dosljedno ispunjavati zacrtane ciljeve iz predizbornog Programa, pri čemu ćemo pažljivo slušati glas građana i preduzimati odgovorne korake kako bismo ispunili njihova očekivanja. Transparentnost i javnost će biti ključna u svakom segmentu našeg rada.

2. Dosljedna primjena programskih vrijednosti

Naš Program jasno definiše vrijednosti na kojima gradimo političko djelovanje - odgovornost, inkluzivnost i reformski fokus. Obavezujemo se na njihovo sprovođenje, kako kroz izvršnu vlast, tako i kroz inicijative upućene Skupštini Glavnog grada. Svaka inicijativa biće zasnovana na potrebama građana i principima efikasnog upravljanja.

3. Zalog za bolju budućnost Podgorice

Ova Platforma predstavlja zalog za bolju budućnost u Podgorice. Spremni smo da kroz zajednički rad stvaramo promjene koje će trajati generacijama. Ujedinjeni u naporima i s poštovanjem prema različitostima, ulazimo u period posvećenog rada na ostvarivanju konkretnih i održivih rezultata za naš Glavni grad.

4. Stabilnost i efikasnost upravljanja

Definisanje temeljnih principa odborničke većine ima za cilj da obezbijedi političku stabilnost i efikasno demokratsko upravljanje. Stabilnost je ključ za sprovođenje dugoročnih reformi, dok odgovorno i transparentno donošenje odluka garantuje rezultate koji će unaprijediti kvalitet života građana Podgorice.

III ROK OD GODINU DANA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Jedini način da naš Grad iskorači naprijed, jeste da se nova lokalna uprava formira na bazi jasne platforme i Programa, sa unaprijed definisanim rokovima i mjerama za realizaciju istih, kako bi se već nakon određenog perioda mogli mjeriti rezultati nove uprave.

Samo na taj način, može se izbjeći relativizacija odgovornosti u slučaju neispunjavanja programskih ciljeva, kao i eventualno odstupanje od programskih ciljeva lokalne uprave, tokom svog mandata.

Zbog svega navedenog, koalicija „Jakov Milatović - Za bolju Podgoricu!" spremna je da preuzme odgovornost za upravljanje Gradom, sa jasnim Programom i rokovima, tražeći od konstituenata godinu dana za realizaciju ključnih prioriteta. Nakon tih godinu dana, u slučaju neispunjenja navedenog, koalicija je spremna da otpočne razgovore o podržavanju drugog/e kandidata/kinje za gradonačelnika/cu ili o rekonstrukciji postojeće gradske uprave.

U tom smislu, koalicija "Jakov Milatović - Za bolju Podgoricu!" od parlamentarnih stranaka u Skupštini Glavnog grada - Podgorice traži podršku za poziciju:

1) Gradonačelnika Glavnog grada - Podgorice.

Sa zajedničkim radom, uz pomoć svih drugih organa lokalne uprave, gradskih preduzeća i javnih ustanova, preuzimamo odgovornost da realizujemo ambiciozne liste od čak 20 sistemskih i važnih projekata u svega godinu dana mandata nove lokalne uprave.

20 PROJEKATA U PRVIH GODINU DANA

1) Početak gradnje Istočne tribine stadiona,,Pod Goricom" sa podzemnom

gražom;

- Naša lokalna uprava obavezuje se da u roku od godinu dana započne izgradnju navedenog kapitalnog projekta, kojim bi se konačno zaokružio najveći gradski stadion, ali i riješilo pitanje parkinga u centru, izgradnjom podzemne garaže kapaciteta 466 parking mjesta;

2) Početak gradnje trga Božane Vučinić sa podzemnom garažom;- Obavezujemo se da u roku od godinu dana započnemo izgradnju novog trga Božane Vučinić, sa podzmenom garažom od 349 parking mjesta, kao preduslovom za revitalizaciju tog zapuštenog dijela grada i rješavanje pitanja parkinga u širem centru i dijelu oko Stare Varoši;

3) Kupovina 50 novih autobusa, uvođenje bike sharing sistema i rješavanje pitanja saobraćaja;

- Nova lokalna uprava će, u najkraćem roku, dijelom od budžetskih sredstava, dijelom kroz obezbjeđivanje sufinansiranja sa relevantnim i pouzdanim finansijskim institucijama, raspisati tender za kupovinu 50 novih autobusa, šta je preduslov za uvođenje duplo većeg broja linija, neuporedivo bolje pokrivenosti javnim prevozom i drastičnim smanjenjem čekanja dolaska autobusa na postojećim linijama. Samo na taj način, možemo motivisati naše sugrađane/ke da koriste javni prevoz i samo tako možemo smanjiti ogromne saobraćajne gužve u Glavnom gradu. Takođe, obavezujemo se da u godinu dana mandata raspišemo javni poziv za uvođenje bike sharing sistema, po uzoru na gotovo sve evropske gradove, kako bismo motivisali naše sugrađane/ke da više koriste bicikl kao sredstvo javnog prevoza, a ne samo u rekreativne svrhe. Isto tako, obavezujemo se da u najkraćem roku obezbijedimo praćenje svih autobusa u realnom vremenu, putem GPS uređaja, preko Google Maps platfome i posebne aplikacije koju posjeduje i rekonstruiše Glavni grad.

4) Rekonstrukcija tamnice Jusovača;

- U prvoj polovini 2025. godine, započećemo radove na rekonstrukciji stare tamnice,,Jusovača", koja će postati moderan kulturni i umjetnički hub i epicentar kulturnih dešavanja u našem gradu.

5) Početak rekonstrukcije robne kuće,,Podgoričanka";

- Kako smo prije par sedmica dobili kvalitetno idejno rješenje rekonstruisane RB ,,Nama“, u najkraćem roku raspisaćemo tendere za izradu i reviziju Glavnog projekta, a odmah nakon toga i tender za izvođenje radova rekonstrukcije Robne kuće. Tim projektom, naš Grad će dobiti neophodne javne sadržaje u strogom centru, šta će značajno oživjeti zamrli centar grada.

6) Izgradnja šetališta uz Ribnicu i Moraču;

- U prvim mjesecima naredne godine, riješićemo imovinsko-pravna pitanja na trasi budućeg šetališta uz rijeku Ribnicu, koje će u III faze biti građeno na prostoru od Sastavaka do banje,,Karver". Prva faza biće izgrađena od Sastavaka do Muzičkog centra (Dom JNA), a odmah nako toga i preostali dio do Karvera. Pri kraju je izrada Glavnog projekta i preuzimamo punu odgovornost za izgradnju šetališta u svega godinu dana mandata. Takođe, u prvoj polovini godine, započećemo izgradnju kraka šetališta od Moskovskog mosta do mosta Milenijum, a paralelno sa time, završićemo izradu projektne dokumentacije za nastavak gradnje šetališta od Milenijuma do Vezirovog mosta, sa obje strane obale;

7) Trajno rješavanje problema čistoće u gradu kroz tri koraka;

- U godinu dana, trajno ćemo riješiti problem sa čistoćom u našem gradu i to kroz tri ključna koraka: kupovinu dodatnog broja kamiona i posuda, reorganizaciju rada na terenu i pokrivanje svih odlagališta otpada video nadzorom (već pribavljena saglasnost AZLP), zarad uspješnog sankcionisanja svih koji nepropisno odlažu otpad. Isto tako, obezbijedićemo i specijalizovane pres- kontejnere za karton, koje ćemo postaviti ispred svih velikih super-marketa i pijaca, kako se kartonima ne bi zatrpavale postojeće posude za odlaganje otpada.

8) Početak gradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV);

- Kroz komunikaciju sa mještanima, izvođačem radova i Vodovodom, riješićemo sve dileme koje se tiču izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i započeti realizaciju tog vrijednog projekta, kako ne bismo izgubili obezbijeđeno finansiranje i produžili komunalnu agoniju svih građana Podgorice.

9) Izgradnja novih 100.000 kvadratnih metara parkovskih površina i dječjih

igrališta i novih 100.000 kvadratnih metara uređenih fasada u različitim djelovima grada;

- Završićemo izgradnju velikog parka kod OŠ „Oktoih" na 8.982m2, a u prvoj polovini godini izgraditi i tri velika nova parka i to: park kod Bazara (cca 7.000 m2), park u Bloku IX (4.119 m2) i park na Tuškom putu (cca 5.000 m2), kao i park kod Gardena i veliki park sa padel terenima u Zagoriču. Isto tako, sredinom naredne godine, u saradnji sa Agencijom za upravljanje zaštićenim područjima, rekonstruisaćemo čitav vršni plato brda Gorica, kako bismo ga konačno uredili na valjan način, sa pratećim vidikovcima i javnim sadržajima. Obavezujemo se da u toku 2025. godine izgradimo preko 100.000 m2 novih parkovskih i zelenih površina, uz rekonstrukciju starih i zapuštenih parkova, dječjih igrališta i poligona. Takođe, u godinu dana mandata izgradićemo još 100.000 kvadratnih metara novih, uređenih i modernih fasada širom našeg grada, kroz saradnju sa Skupštinama stanara i jačanje energetske efikasnosti zgrada.

10) Obezbjeđivanje besplatnog javnog prevoza za penzionere;

- Budžetom za 2025. godinu opredijelićemo sredstva, a na istoj sjednici Skupštine Glavnog grada i usvojiti odluku kojom će svi penzioneri/ke u Glavnom gradu imati obezbijeđen - besplatan javni prevoz.

11) Završetak izgradnje Gradskog pozorišta;

- U prvoj polovini 2025. godine, završićemo izgradnju zgrade Gradskog pozorišta i omogućiti našem Gradskom pozorištu da konačno dobije svoj dom. Njihovim useljenjem u novu, uslovnu i svježe rekonstruisanu zgradu, sa funkcionalnom scenskom tehnikom i adekvatnim prostornim kapacitetima, oslobodićemo prostor i da u KIC-u,,Budo Tomović" smjestimo nove kulturne sadržaje.

12) Novi bioskop u KIC-u,,Budo Tomović" i rekonstrukcija KIC-a;

- U prvoj polovini naredne godine, instaliraćemo najnoviju opremu u susret digitalizaciji bioskopa velike sale KIC-a,,Budo Tomović", kako bismo građanima omogućili najmoderniji javni bioskop, po izuzetno pristupačnim cijenama. Paralelno sa time, završićemo glavni projekat rekonstrukcije KIC-a i započeti radove do kraja 2025. godine, a isti će obuhvatiti i rekonstrukciju ljetnje pozornice, koja će postati novo/staro mjesto okupljanja i kulturnog života.

13) Završetak izgradnje bulevara Veljka Vlahovića;

- Do sredine maja 2025. godine, završićemo i pustiti u saobraćaj novi bulevar Veljka Vlahovića na Starom Aerodromu, čime taj dio grada dobija značajnu saobraćajnu vezu koja će u velikoj mjeri rasteretiti saobraćajne gužve. Ovo je posebno važno u kontekstu paralelne gradnje nastavka bulevara Pera Ćetkovića, šta ćemo takođe započeti u prvim mjesecima naredne godine.

14) Početak gradnje nastavka bulevara Pera Ćetkovića;

- U prvim mjesecima nove lokalne uprave, započećemo gradnju nastavka bulevara Pera Ćetkovića na Starom Aerodromu, sa rokom od 160 kalendarskih dana za završetak radova, šta garantuje da će navedena saobraćajnica - od izuzetnog značaja po Konik i Stari Aerodrom, biti završena početkom trećeg kvartala naredne godine.

15) Početak gradnje Zapadne obilaznice;

- Riješićemo preostale imovinsko-pravne odnose na trasi nove Zapadne obilaznice, koja spaja Jugozapadnu obilaznicu (kod salona namještaja „Grand") i bulevar za Danilovgrad (kod kružnog toka, kod Komanskog mosta) i u prvoj polovini naredne godine uvesti odabranog izvođača radova u posao, kako bismo u što kraćem roku izgradili navedenu saobraćajnicu. Njenom izgradnjom, sav tranzitni saobraćaj preusmjeravaćemo direktno na trase obilaznica, čime ćemo rasteretiti postojeću saobraćajnu infrastrukturu u gradskom i vangradskom dijelu.

16) Početak gradnje bulevara Vojislavljevića;

Pripremne aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na trasi bulevara Vojislavljevića su skoro gotove (ovjera Elaborata eksproprijacije i procjena vrijednosti kvadrata zemljišta), pa ćemo u najkraćem roku riješiti sve imovinsko- pravne odnose i započeti izgradnju bulevara. Tender za izgradnju je pri kraju, a ukoliko pristigle ponude budu ispravne - početak gradnje biće ozvaničen najkasnije u maju naredne godine.

17) Racionalizacija viška zaposlenih u gradskim preduzećima i organima lokalne

uprave;

- Bez odlaganja i kalkulisanja, izvršićemo reviziju poslovanja gradskih preduzeća i utvrditi optimalan broj zaposlenih koje svako od njih treba da ima, a odmah nakon toga, u skladu sa odredbama Zakona o radu, Granskog kolektivnog ugovora i drugih propisa koji uređuju tu oblast, kao i u saradnji sa sindikatima navedenih privrednih društva, započeti proces racionalizacije viška zaposlenih kroz isplatu otpremnina. Određena privredna društva su na ivici stečaja zbog prevelikog broja zaposlenih, ali i zbog drugih naslijeđenih problema, pa rješavanje ovog pitanja ne smije biti gurano pod tepih, već rješavano u najkraćem mogućem roku.

18) Fazno zatvaranje centra grada za saobraćaj i pretvaranje centra u pješačku zonu;

- Uz izgradnju dvije podzemne garaže (Istočna tribina - 466pm i trg B. Vučinić 349pm), dobićemo novih 815 parking mjesta u centru grada, šta će biti preduslov i za fazno zatvaranje centra za saobraćaj. To zatvaranje pratiće i rekonstrukcija postojećih ulica i njihovo popločavanje kaldrom, po principu Bokeške i Njegoševe ulice. Prva za popločavanje biće Vučedolska ulica (projekat skoro gotov), a odmah uz nju - i ulica Slobode i nastavak Bokeške, kako bismo centru vratili izgubljeni,,podgorički korzo" i oživjeli zapušteni centar grada.

19) Rekonstrukcija Prihvatilišta za napuštene životinje i odvajanje Azila od gradskog preduzeća „Čistoća“ d.o.o;

- lako su u prethodnih mjesec dana instalirani novi kavezi u postojećem Azilu, on i dalje zahtijeva širu rekonstrukciju i obezbjeđivanje novih sadržaja, šta ćemo uraditi u prvoj polovini 2025. godine, u saradnji sa civilnim društvom i strukovnim organizacijama. Isto tako, Budžetom za 2025. godinu odvojićemo Prihvatilište za napuštene životinje kao posebno privredno društvo (d.o.o), od Čistoće čiji je trenutni dio, kako bismo ga konačno postavili na zdrave osnove, kroz donošenje nove Sistematizacije i drugačiju organizaciju posla. Rok za formiranje takvog privrednog društva je – mjesec dana, dok bi se benefiti takvog iskoraka osjetili odmah. Paralelno sa time, sa rukovodstvom Prihvatilišta bismo definisali brojne mjere za rješavanje problema napuštenih životinja, koje bismo realizovali u toku 2025. godine u saradnji sa više gradskih službi i preduzeća.

20) Jačanje uloge Mjesnih zajednica i decentralizacija procesa odlučivanja;

- Kroz usvanje nove Odluke o mjesnim zajednicama, ojačaćemo njihovu ulogu i značajno proširiti njihove nadležnosti, kako bi svi građani/ke Podgorice kroz svoju mjesnu zajednicu – mogli učestvovati u kreiranju lokalnih politika i određivanju prioriteta. Odlukom će biti propisana i procedura kojom bi MZ učestvovale u kreiranju Budžeta i nadzoru nad sprovođenjem istog, čime bismo uveli princip participativnog budžetiranja i većeg učešća građana. Pored toga, Odlukom će biti propisano i da MZ predlažu listu prioriteta resornim Sekretarijatima, koji na fonu takvih prioriteta daju naloge gradskim preduzećima za izvođenje radova. Na taj način, glas građana dobija na značaju i procjena mjesnih zajednica postaje značajnija od proizvoljnih ad hoc procjena rukovodilaca u gradskim preduzećima.

Pored navedenog, u roku od godinu dana realizovaćemo i sljedeće projekte:

• Priprema projektne dokumentacije za projekat,,Stan za sve";

- U najkraćem roku, a kroz analizu važeće planske dokumentacije i vlasništva nad zemljištem, odredićemo lokaciju za realizaciju ambicioznog projekta „Stan za sve", koji podrazumijeva izgradnju velikih stambeno-poslovnih kompleksa, u kojima bi građani/ke kupovali kvadrat stambenog prostora po cijeni izgradnje, a ne većoj od 900 eura po kvadratnom metru. Grad bi u toku 2025. godine završio izradu projektne dokumentacije, kako bismo odmah nakon toga mogli raspisati tender za izvođenje radova i realizaciju projekta.

• Završetak projektne dokumentacije i početak realizacije projekta Mala/Lješkopoljska Gorica;

- Nakon uspješno završenog Međunarodnog konkursa za izradu idejnog rješenja uređenja Male Gorice, kao i aktivnosti na pošumljavanju i poboljašnju pristupa brdu, izradićemo glavni projekat i započeti rekonstrukciju Male Gorice. U toku izrade Glavnog projekta, kao konsultante, uključićemo predstavnike/ce civilnog sektora, Agencije za zaštitu životne sredine i druge zainteresovane strane, kako bismo na Maloj Gorici, za desetak godina, dobili novu, uređenu park-šumu sa svim pratećim javnim sadržajima.

• Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog Dnevnog centra za omladinu sa smetnjama u razvoju;

- Formiraćemo mješovitu komisiju u kojoj će biti brojni domaći i međunarodni stručnjaci iz više oblasti, od arhitekata i građevinskih inženjera, do defektologa, dječjih psihologa, fizioterapeuta i drugih, kako bismo zajedničkim snagama došli do što boljeg programskog zadatka, na osnovu kojeg ćemo raspisati međunarodni konkurs za izradu idejnog rješenja. Odmah nakon toga, pristupićemo izradi Glavnog projekta, a sve u cilju što brže i kvalitetnije gradnje novog, modernog Dnevnog centra za omladinu sa smetnjama u razvoju.

• Izrada glavnog projekta novog dječjeg odmarališta na Veruši;

- U prethodnim mjesecima, dobili smo idejno rješenje novog dječjeg odmarališta na Veruši, koje svojim kapacitetima može zadovoljiti potrebe JU,,Dječji savez" i sve veće interesovanje djece sa teritorije Podgorice. Odmah po izradi GP, raspisaćemo tender za izvođenje radova, kako bi Podgorica dobila novo i moderno dječje odmaralište, značajno većih kapaciteta od starog, koje bi se koristilo tokom čitave godine.

• Izrada projektne dokumentacije za izgradnju podzemne garaže u strogom centru;

- U skladu sa preporukama saobraćajne studije, započećemo izradu projektne dokumentacije za izgradnju velike podzemne garaže u samom centru grada, koja bi dugoročno servisirala potrebe parkiranja u centru i svih pratećih sadržaja, od rekonstruisane,,Podgoričanke", do drugih objekata koji su predviđeni važećom planskom dokumentacijom. Izgradnjom te garaže, sav postojeći saobraćaj bismo spustili ispod zemlje (denivelacijom pristupnih ulica), a nadzemnom dijelu dobićemo nove, uređene pješačke zone i trgove, kao vrijedne i dodatne javne prostore.

• Završetak projektne dokumentacije za izgradnju Trga Golootočkih žrtava;

- U najkraćem roku, završićemo Glavni projekat Trga Golootočkih žrtava, kako bismo odmah nakon revidovanja projekta, raspisali tender za izvođenje radova i za preporod zapuštenog dijela grada ispred autobuske i željezničke stanice. Izgradnjom tog trga, sa pratećom podzemnom garažom, dobili bismo nove javne prostore i pješačke zone nadomak rekonstruisane Jusovače, čime bismo revitalizovali navedeni dio grada i omogućili mu da ostvari pune potencijale.

• Izrada projektne dokumentacije za podzemnu garažu u Staroj Varoši i pretvaranje Stare Varoši u pješačku zonu;

- U zavisnosti od saobraćajne studije, odredićemo adekvatnu lokaciju u Staroj Varoši (moguće u ul. Špira Mugoše) na kojoj ćemo započeti izgradnju podzemne garaže, koja će servisirati potrebe stanovništva tog dijela grada i budućih turista, šta će – uz izgradnju podzemne garaže ispod trga Božane Vučinić – trajno riješiti pitanje parkinga u Staroj Varoši. To je preduslov za trajno zatvaranje Stare Varoši za saobraćaj i pretvaranje iste u pješačku zonu. Isto tako, nakon ul. Špira Mugoše i ul. Radoja Jovanovića, koje su popločane kaldrmom, isto ćemo (uz adekvatniju kaldrmu) uraditi i sa ostalim ulicama u Staroj Varoši, počev od ul. Petra Prlje, kako bismo na najbolji način istakli ljepote i izuzetnu kulturnu i arhitektonsku vrijednost Stare Varoši.

Takođe, obavezujemo se da ćemo u najkraćem roku:

riješiti problem vodosnadbijevanja u Lješanskoj nahiji, kroz stavljanje u funkciju kaptaže Kaluđerovo oko;

uvesti subvencije u iznosu od 50% za produženi boravak djece u prva tri razreda osnovne škole;

valorizovati pune potencijale arheološkog nalazišta Duklja;

temeljno rekonstruisati krov SC,,Morača" i zamijeniti travnatu podlogu na stadionu Pod Goricom;

rekonstruisati ostatak Kuslevove kuće i zgrade Ljetopisa, ali i formirati novi,,kulturni trg" na prostoru između njih i zgrade Sekretarijata za kulturu;

nastaviti i ubrzati proces digitalizacije lokalne uprave, kroz obezbjeđivanje brojnih servisa kojima se olakšava svakodnevno funkcionisanje Grada i građana/ki;

obezbijediti korpu domaćih proizvoda za sve trudnice, u saradnji sa AD Plodovi i Tržnicama i pijacama;

završiti projektnu dokumentaciju za izgradnju saobraćajne veze između bulevara Save Kovačevića i Zmaj Jovinog bulevara;

započeti veliko pošumljavanje Dajbabske gore i Malog brda, ali i sprovesti konkrus za izradu idejnih rješenja izgleda tih brda, po uzoru na Malu Goricu;

nastaviti izgradnju novog groblja na Ćemovskom polju, uz ogromnu akciju pošumljavanja i stvaranja nove zelene oaze na tom prostoru, kako mu i dolikuje;

obezbijediti,,koš u svakom kvartu“, kroz širenje sportske infrastrukture i decentralizaciju postojećih sadržaja;

izgraditi Muzej Titograda, kroz rekonstrukciju rodnih kuća Ivana Milutinovića i Blaža Jovanovića u Piperima;

izgraditi muzej Uroša Toškovića na Pelevom brijegu;

stvoriti veliku biznis zonu na Ćemovskom polju, koja će biti generator privrednog razvoja Podgorice i otvoriti brojna nova radna mjesta;

nastaviti projekat pokretnih tržnica, ali i rekonstruisati zgradu Distributivnog centra na bulevaru ka Tuzima, koja je u vlasništvu AD ,,Plodovi"; i brojne druge, tekuće i novonastale projekte, kandidovane od strane građana/ki, Mjesnih zajednica ili koalicionih partnera.

IV PRINCIPI ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE

1. Zabrana zloupotrebe vlasti;

Borba protiv korupcije, konflikta interesa i klijentelizma jedan je od naših glavnih prioriteta. Kadrovska politika će se zasnivati na principima transparentnosti i jednakih šansi. Fokus stavljamo na profesionalne kvalitete i lični integritet kandidata. Odbacujemo bilo kakvu politizaciju preduzeća i partijsko rukovođenje, čvrsto se držeći interesa građana i Glavnog grada.

2. Politika u funkciji građana;

Sve odluke će biti donesene u interesu građana. Naš rad će se zasnivati na identifikaciji konkretnih problema s kojima se građani svakodnevno suočavaju i na njihovom

rješavanju. Podgorica će biti grad u kojem su potrebe građana prioritet u svakom segmentu upravljanja.

3. Stabilnost vlasti;

Potpisnice Sporazuma će raditi na očuvanju stabilne vlasti, jer je politička stabilnost preduslov za uspješnu realizaciju reformi i dugoročni razvoj. Stabilna vlast omogućava kontinuitet u sprovođenju planova i ostvarenje strateških ciljeva.

4. Građanin na prvom mjestu;

Institucije će biti otvorene i dostupne građanima. Slušaćemo njihove potrebe, aktivno ih uključivati u procese donošenja odluka i rješavati probleme s kojima se suočavaju. Građanin će uvijek biti u centru naše pažnje.

5. Demokratija i inkluzivnost;

Poštovaćemo demokratske procese i institucije, uz podsticanje dijaloga sa svim relevantnim akterima - građanima, međunarodnim partnerima, akademskom zajednicom i civilnim društvom. Otvoren dijalog i saradnja su osnova za razvoj Podgorice.

6. Profesionalna i odgovorna uprava;

Promovisaćemo profesionalnost, odgovornost i efikasnost u svakom aspektu rada lokalne uprave. Odnos prema građanima, zaposlenima i saradnicima biće vođen principima etičnosti, poštovanja i odgovornosti.

7. Javna odgovornost i transparentnost;

Funkcije u lokalnoj upravi će obavljati isključivo kvalifikovani i kompetentni kadrovi. Njihov rad i rezultati biće pod stalnim nadzorom građana i stručne javnosti kroz transparentne procese odlučivanja i javne rasprave. Transparentnost je temelj povjerenja i ključ za odgovorno upravljanje.

V OPŠTA NAČELA - ZAHTJEVI NA DRŽAVNOM NIVOU

Polazeći od činjenice da smo se u predizbornoj kampanji jasno opredijelili suprotno od politika trenutne Vlade, posebno onih koje predstavljaju negativan trend u daljoj demokratizaciji društva usvajanje zakona isključivanjem javnosti, politizacija institucija, netransparentnost, izostanak suštinskih reformi i ekonomske politike koje ne vode održivom rastu, ali imajući u vidu da smo mandate građana Podgorice dobili da mijenjamo Podgoricu, kao preduslov uspješne saradnje na nivou Glavnog grada, zahtjevamo :

1. Poštovanje demokratskih procedura u donošenju zakona;

Zahtijevamo da Vlada i Skupština Crne Gore se suzdrže od donošenja zakona koji se tiču Glavnog grada bez saglasnosti sa njenim rukovodstvom, bez javne rasprave i bez uključivanja stručne javnosti. Transparentnost i participacija građana i stručne javnosti su ključni za demokratizaciju društva i donošenje kvalitetnih zakona.

2. Izmjena Zakona o finansiranju lokalne samouprave;

Zahtijevamo izmjenu postojećeg Zakona o finansiranju lokalne samouprave koji je oštetio Podgoricu za 6 miliona eura. Novi zakon treba da obezbijedi pravednu raspodjelu sredstava i podrži ravnomjeran razvoj svih regiona, uključujući glavni grad.

3. Uprava orjentisana ka reformama;

Svjesni činjenice da je Vlada nastavila iste loše prakse kao prethodne, da i dalje nema suštinskih reformi, u Glavnom gradu se zalažemo za promjene dosadašnjih negativnih praksi upravljanja, na unaprjeđenje života stanovnika glavnog grada i na transparentnost i javnost upravljanja.

Ova Platforma političkog djelovanja je naš zajednički sporazum za bolju Podgoricu i Crnu Goru. Pozivamo sve građane, organizacije i institucije da se pridruže našim naporima u stvaranju prosperitetnog, pravednog i održivog Glavnog grada i države. Kroz saradnju, transparentnost i posvećenost, uvjereni smo da možemo ostvariti sve postavljene ciljeve na dobrobit svih nas.

Ova Platforma predstavlja iskorak u odnosu na sve dosadašnje prakse političkog pregovaranja u post-izbornim periodima, jer nudi konkretan, realan, mjerljiv i ostvariv Program, sa rokom od svega godinu dana za njegovu punu realizaciju.



Svi činioci koalicione vlasti moći će, u svakom trenutku, da dobiju potrebne informacije o statusu svih navedenih projekata i stepenu njihove realizacije, dok će iste informacije u duhu transparentnosti biti dostupne i predstavnicima opozicije u Skupštini Glavnog grada Podgorice.



Uvjereni da sa nama dijelite viziju boljeg grada, koji se razvija ravnomjerno i koji vodi računa o svim svojim sugrađanima/kama, pozivamo Vas da date političku podršku našoj Platformi ili predložite njene izmjene i dopune, kako bismo zajedničkim snagama izgradili – još bolju i još ljepšu Podgoricu.

Luka Rakčević

Građanski pokret URA

Balša

Špadijer

Pokret za Podgoricu