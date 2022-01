Danil Medvedev je izgubio nestvarno finale od Rafaela Nadala, ali i dalje može da smeni Novaka Đokovića na prvom mestu ATP liste!

Izvor: Profimedia

Pao je rekord Novaka Đokovića, ali Novak Đoković još uvek nije pao sa prvog mesta na ATP listi. Uspeo je Rafael Nadal da osvoji svoj drugi Australijan open, a 21. grend slem, ali je tako na neki način i pomogao srpskom teniseru.

Novak je trenutno prvi na svetu i tako će biti do 21. februara kada ATP skida bodove sa Australijan opena 2021. godine, tako da je i pre Australijan opena bilo poznato da će Novak "dogurati" do 360 nedelja na vrhu ATP liste.

Sa pobedom u Melburnu Medvedev je mogao sebi da osigura prvo mesto, ali iako to nije uspeo postoji šansa!

KAKO MEDVEDEV MOŽE DO PRVOG MESTA?

Izvor: Profimedia

Novak Đoković trenutno ima 11.015 bodova, a kada mu se oduzme 2.000 bodova osvojenih na prethodnom Australijan openu biće na 9,015 bodova. Danil Medvedev je sa dolaskom u još jedno melburnško finale stigao do 10.125 bodova.

A ključ za osvajanje prvog mesta sada Medvedevu leži u Holandiji! Naime on je prijavljen za turnir u Roterdamu koji se igrao od 7. februara, a na kome je kiksirao prošle sezone. Tu ga je već u prvom kolu savladao Dušan Lajović 7:6, 6:4, tako da Rus brani svega 10 bodova iz prošle sezone.

Vidi opis NOVAČE, PAZI SE! MEDVEDEV IPAK MOŽE DA TE SRUŠI: Ovo je jedini scenario da postane broj 1, ali mora ODMAH na teren! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

To znači da će kada mu se to oduzme pred Roterdam imati 10.115 bodova. Naravno, jasno je da je porazu prošle godine doprinela i iscrpljenost od neverovatnih napora na Australijan openu, pa je veliko pitanje da li će se ove sezone zapravo odlučiti da ode u Holandiju.

Ipak, ako ode, juriće finale ili titulu. Naime sa finalom bi dobio 300 bodova, a sa titulom 500 i to mu ne bi odmah donelo mesto prvog na ATP listi. Sa finalom bi stigao do 10.415, a sa titulom do 10.615 bodova.

Pogledajte 00:38 Danil Medvedev govor / Australijan open Izvor: Twitter/@AustralianOpen Izvor: Twitter/@AustralianOpen

A to znači da kada se budu oduzimali bodovi sa Australijan opena 2021. godine 21. februara Medvedev bi bio prvi na svetu.

Novak će, da ponovimo, tog 21. februara imati 9.015 bodva, a Medvedev bi u slučaju polufinala Roterdama imao 9.215, a u slučaju da dođe u finale 9.415 bodova.

IPAK I NOVAK IMA ŠANSU!

Izvor: Profimedia

Novak ipak ima dve šanse da ostane prvi. Jedna je da se Medvedev ne pojavi u Roterdamu ili da ispadne pre finala, a druga je da sam Novak zaigra u Holandiji.

On je svež, nije uopšte igrao ove sezone, a turnir u Roterdamu je lepo preračunao da bi ovo moglo da se desi, pa je javno pozvao Novaka da dođe i učestvuje u turniru.

Ako Medvedev zaista potvrdi igranje na tom turniru serije 500, vrlo je moguće da će se najbolji teniser sveta svih vremena odlučiti za dolazak u Roterdam.

U svakom slučaju, ostaje prvi do 21. februara 2022. godine, a i kasnije ima mnogo šanse za osvajanje bodova i ostanak na svom tronu.

Svakako, kako sada stvari stoje, ako se Medvedev ne pojavi u Roterdamu 21. februara će na ATP listi pisati - Novak Đoković 9.015, Danil Medvedev 8.915.