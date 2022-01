Rus je i na konferenciji za novinare govorio o tome što je pobedio "kao Novak Đoković", kako je rekao pred svima i naljutio Australijance.

Posle herojske pobede protiv kanadskog talenta Feliksa Ože-Alijasima, ruski teniser Danil Medvedev rekao je da je u najtežim trenucima sebi postavljao pitanje - šta bi sada uradio Novak Đoković?

Posle meča, na konferenciji za novinare, predstavnici medija pitali su Medvedeva šta bi to Novak, zapravo, uradio? I kako je to Medvedevu upalilo?

"To je ispalo veoma dobro, jer sam i dalje mlad i moram da uzimam šta mogu od najboljih. Tačno je da 'kupim' stvari i od Rafe i Rodžera, koji su takođe uradili to (napravili veliki preokret) mnogo puta. Ipak, češće sam igrao protiv Novaka, a tu mislim na period kada sam počeo da igram dobro. Rafa i Rodžer su tu počeli da se povrJeđuju povremeno i zato sam češće igrao protiv Novaka. Takođe, sa njim sam češće trenirao i u nekim međusobnim mečevima je on pobIJedio, u nekim sam ja", rekao je Medvedev.

Kao i uvIJek, Rus je i sada rado pričao o Đokoviću.

"Gledao sam neke njegove mečeve na grend slemovima, kada je gubio 0:2 od Cicipasa i Musetija. I našao sam se u istoj poziciji, ostao sam bez samopouzidanja i bez vjere u sebe i u pobjedu. Pitao sam se - šta bi najbolji teniseri na svijetu sada uradili? Dio sam tog društva, ali i dalje sam mlad i veoma sam daleko u broju osvojenih grend slemova i sličnih uspjeha. Zato sam odmah kad sam osjetio umor rekao sebi: 'Samo budi kao Novak. Pokaži mu da si bolji'".

Kao što je i Đokoviću "upalilo" mnogo puta, tako je i Medvedev uradio pravu stvar i pobijedio.

"Imao je meč-loptu i naravno da neće uvijek to da mi uspije. Ipak, pogodio sam prvi servis, a mogao sam i da odserviram duplu servis grešku i onda vjerovatno ne bih ni pričao o tome šta sam sebi govorio. Ali ovog puta je uspjelo".

Medvedev je upitan i da li se pitao kako će navijači reagovati na pomen imena Novaka Đokovića, najvećeg šampiona u istoriji Australijan opena koji je protjeran iz zemlje uoči početka turnira. Čim su čuli njegovo ime, počeli su da zvižde.

"Zviždali su. Kao čovjek, pokušavam da budem iskren, naravno. Nekad ne mogu da govorim o svemu, jer živimo u vremenu kada ne možete da kažete bilo šta ili da izgovorite sve što mislite. Ali što se tiče njihove reakcije, pokušavam da budem iskren sa njima, da im kažem kako sam se osjetio tokom duela. Volim iskrenost", dodao je Medvedev.

Rus će u polufinalu igrati protiv grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa, dok će u drugoj borbi za ulazak u finale učestvovati Rafael Nadal i Mateo Beretini.