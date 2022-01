Novak Đoković još može da padne sa prvog mesta, Ešli Barti ne može!

Izvor: Profimedia

Ukoliko Danil Medvedev osvoji Australijan open Novak Đoković će pasti sa prvog mesta ATP listi. Za razliku od muške konkurencije u ženskoj takvih briga više nema, Ešli Barti će ostati prva na svetu.

To se znalo još jutros kada je četvrta teiserka sveta Barbora Krejčikova izgubila u četvrtfinalu od Medison Kiz 6:3, 6:2. Čak i da nije prošla Barti dalje na Australijan openu ostala bi prva, ali Australijanka nema nameru da nikome drugom dopusti da joj uzme ovu titulu.

Prva teniserka sveta u karijeri je osvajala Vimbldon i Rolan Garos, a na Australijan openu je najviše dogurala do polufinala i to 2020. godine. Sada je ponovo to uspela da uradi pošto je pregazila Džesiku Pegulu sa 6:2, 6:0.

Australijanka je dobila Amerikanku koja je naslednica ogromnog bogatstva, pošto joj je otac milijarder. To znači da je Barti sada na dva koraka od osvajanja trećeg grend slema u karijeri, a prvog na domaćem terenu.

Rivalka će joj biti upravo Amerikanka Medison Kiz, koja joj je svojom jutrošnjom pobedom osigurala prvo mesto na VTA listi.