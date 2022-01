Miomir Kecmanović mogao bi da bude iznenađenje turnira.

Srpski teniser Miomir Kecmanović napravio je iznenađenje u trećoj rundi Australijan opena pošto je izbacio 25. nosioca turnira Lorenca Sonega iz Italije.

Kecmanović je slavio posle tri i po sata borbe (6:4, 6:7, 6:2, 7:5) i tako došao do rezultata karijere. Prvi put će igrati u osmini finala nekog grend slem turnira, a posebno može da bude zadovoljan zato što je pokazao mentalnu snagu i nije popustio nakon izgubljenog drugog seta.

"Nije bilo lako, to je sigurno. Ipak, od početka meča sam znao da neće sve ići onako kako zamišljam i da ću morati da se borim. Želeo sam da na terenu ostavim sve što je bilo u meni, nisam želeo da propustim priliku koju sam dobio. Nisam dopustio da me to poremeti uopšte", poručio je Kecmanović posle meča i poručio da ima daleko više kondicije nego u prethodnom periodu, a to je između ostalog "posledica" rada sa trenerom Davidom Nalbandijanom.

"Još nisam razgovarao sa njim imao sam obaveze, ali hoću uskoro. Nisam još ni pogledao telefon, ne znam koliko je čestitki, ali uživaću sada dok gledam, ne može ništa da mi pokvari ovaj osećaj".

Srpski teniser igraće za četvrtfinale protiv Gaela Monfisa koji je u odličnoj formi.

Nije izgubio ni jedan set do sada na Australijan openu, a poslednja "žrtva" bio je Kristijan Garino. Tako će Srbin i Francuz ponovo "ukrstiti rekete", a prethodni meč u Parizu pripao je Monfisu (6:4, 5:7, 6:3).

"Znam da neće biti lako, bio je težak meč i taj u Parizu. Došao sam do ove faze, ne vidim razlog zašto ne bih mogao da nastavim. Treba da se čujem s Davidom, i on je igrao nekoliko puta protiv njega, tako da će imati savete. Tek treba da analiziramo i da se dogovorimo. Monfis je šoumen, voli da pravi spektakl za sve - biće i dobrih poteza, braniće se i vraćaće lopticu, tako da ne očekujem lake poene. Samo, ovaj put sam spreman", rekao je miša i zaključio:

"Gledaću i ja da pritisnem kad god se ukaže prilika".