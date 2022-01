Porodica najboljeg srpskog sportiste reagovala je na deportovanje iz Australije.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Novak Đoković je deportovan iz Australije, a nekoliko sati kasnije oglasila se i porodica najboljeg svjetskog tenisera.

Nakon što je prvo reagovao otac Srđan, a zatim najavio tužbe u drugoj objavi, sada je cjelokupna porodica Đoković izdala saopštenje u kojem najavljuje da će biti tu za najboljeg tenisera svijeta, da zajedno podijele udarce.

Oni su tokom prethodnih 11 dana dva puta održali konferenciju za novinare, nekoliko puta organizovali miting podrške Novaku, a usput su mu konstantno slali dobru energiju i podršku - kako u svoje tako i u ime njegovog naroda.

Nakon skoro dvije nedelje, a samo dan pred početak turnira, gotova je saga oko Novakovog boravka u Melburnu, a porodica je razočarana jer je politika pobijedila u borbi protiv sporta.

Novak je deportovan iz Australije, a ovo su fotografije sa aerodroma:

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Veoma smo razočarani odlukom Federalnog suda i činjenicom da Novak mora da napusti Australiju. Ovdje nije u pitanju bio samo sport i igranje na prvom grend slemu u sezoni na kojem Novak dominira već deceniju, već i politike i svih interesa koji su u ovom slučaju prevladali. I pored skandaloznog ponašanja prema Novaku, vjerovali smo da će sport pobijediti. Vjerovali smo da će biti uvažena činjenica koju je sud potvrdio - da Novak ima validnu vizu, da će pravda biti zadovoljena i da nikakvi 'javni interesi' neće biti izgovor za odluku koja je donijeta", navela je Novakova porodica.

Saopštenje koje su potpisali najbliži nastavlja se porukom podrške za Novaka,

"Ovo su teški trenuci, pogotovo za Novaka, ali ono što moramo da uradimo svi, prije svega mi, kao njegova porodica, jeste da mu pružimo podršku više nego ikad do sada. Bićemo tu da podjelimo udarce koje je primio, da mu pomognemo da vrati energiju, vjeru u ovaj sport, prije svega u fer plej koji je ovdje u potpunosti izostao. Ponosni smo na njega i snagu koju je pokazao i borbi koju je dostojno vodio. Vjerujemo da će iz ove situacije izaći jači i da će vrijeme pokazati ono što je nesporno uvijek do sada potvrđivao, a to je da je veliki šampion i čovjek", zaključuje se u saopštenju.

Ovako je izgledala druga konferencija za medije porodice Đoković: