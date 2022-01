Najbolji teniser sveta i dalje privlači mnogo pažnje u Australiji, ali i širom sveta.

Nove informacije iz Australije o Novaku Đokoviću ne prestaju da stižu. Nakon saopštenja Đokovića u kojem je priznao da je dao jedan intervju dok je bio pozitivan na korona virus, najboljem teniseru sveta u Australiji prete zatvorom od pet godina.

Mediji javljaju da istraga protiv njega proširena zbog navodnog laganja pod zakletvom, a za to vreme - Đoković je trenirao na Australijan openu i to sa Australijancem!

Đoković je i u sredu trenirao na "Rod Lejver areni", a njegov sparing partner bio je Tristan Šulkejt, 494. teniser na ATP listi.

Ovaj 20-godišnji teniser se fotografijom pohvalio na Instagramu, a sve nakon što je doživeo poraz već u prvom kolu kvalifikacija za prvi grend slem sezone.

"Zahvalan sam na prilici da se takmičim na Australijan openu ove godine. Težak poraz u prvom kolu juče, ali sam ekstremno srećan što sam se vratio na teren sa najboljim svih vremena na 'Rod Lejver areni'", naveo je Šulkejt.

Za to vreme, i dalje se čeka odluka Aleksa Houka o mogućoj deportaciji Đokovića, koja neće biti doneta u sredu zbog obimne dokumentacije koju su dostavili Novakovi advokati.Njegova majka Dijana Đoković je apelovala od australijskih vlasti da mu ne ukidaju vizu, a za to vreme, Đoković je u međuvremenu dobio pesmu u Bugarskoj i to vrlo zanimljivu.

Evo kako je Đoković trenirao u sredu: