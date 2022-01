Poslušajte!

Portal "Serbian Times" objavio je audio snimak za koji tvrdi da je poruka koju je Novak Đoković poslao jednom prijatelju.

U toj audio poruci, čuje se javljanje prijatelju da je stigao u kuću posle izlaska iz pritvora, uz dramatičan zaključak: "Za sada sam slobodan, vidjećemo šta donosi sjutra!"

Ovo je poruka za koju portal tvrdi da je Novakova.

"Tebra, pušten sam, evo me u kući. Sve je ok, za sada, Objavljujem upravo saopštenje, jako kratko sa terena. Igrao sam i tenis, stigao sam i to. Za sada sam slobodan čovjek, vidjećemo šta donosi sjutra!", poručio je Đoković. Poslušajte.

Podsjetimo, Novak je u ponedjeljak tokom dana pušten na slobodu i odmah je otišao na trening na "Rod Lejver" arenu, gdje se priprema za Australijan open, sa nadom da će mu biti dozvoljeno da brani titulu.

Međutim, za sve se pita australijska vlast, jer i dalje postoji mogućnost da bude deportovan.