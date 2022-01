Srbija je dobila novog-starog selektora.

Izvor: MN Press

Odbojkaški savez Srbije (OSS) imenovao je danas za novog selektora muške reprezentacije Igora Kolakovića.

On će na toj funkciji ostati do Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, a na tom mestu je nasledio Slobodana Kovača. Kolaković je aktuelni trener poljske Varte, a selektor Srbije je bio od oktobra 2006. do septembra 2014. godine.

"Pre svega želim da se zahvalim OSS-u na čelu sa predsednikom Zoranom Gajićem i generalnim sekretarom Ivanom Kneževićem na ukazanom poverenju, da nakon sedam godina ponovo vodim nacionalni tim do još jedne Olimpijade", rekao je Kolaković, preneo je OSS.

"Reprezentacija je veliki motiv za sve, to je jedna velika emocija, i po tom pitanju se u timu Srbije već decenijama nije ništa promenilo. Iz generacije u generaciju zadržao se taj iskreni odnos i ljubav prema nacionalnom dresu", dodao je on.

Sa selekcijom Srbije osvojio je osam medalja, jednu zlatnu (Evropsko prvenstvo 2011.), tri srebrne i četiri bronzane.

Kao pomoćnik selektora reprezentacije Srbije i Crne Gore, u periodu od 2003. do 2006. osvojio je četiri medalje.

Pored reprezentacije Srbije kao prvi trener predvodio je Iran od 2017. do 2020. godine, a trenirao je i slovenački AĆ Volej iz Ljubljane (2010 - 2012.) i francuski Kan (2013 - 2016.).