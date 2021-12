Rezart Cungu i Danka Kovinić najbolji su crnogorski teniseri u 2021. godini, u tradicionalnom izboru Teniskog saveza Crne Gore (TSCG).

Izvor: Kurir/Profimedia

Kovinić će godinu završiti na 95. mjestu WTA liste.

Cungu je trijumfovao na fjučersu u Ulcinju, a odbranio je i titulu prvaka Crne Gore.

TSCG proglasio je najbolje i u kategorijama do deset, 12, 14, 16 i 18 godina.

U kategoriji do deset godina najbolji su Petar Stanković (As) i Anja Drekalović (Dadex), do 12 Pavle Vukosavljević (Glava Zete) i

Maša Prijović (TK Nec), a do 14 godina Pavle Vukosavljević (Glava Zete) i Tara Rašović (Nec).

U kategoriji do 14 godina Skender Katana (Belvi, 117) i Iva Lakić (Eminent, 32) imali su najbolji plasman na rang listi Evropske teniske asocijacije (ETA).

Do 16 godina Milan Ristov (Eminent) ima najbolji nacionalni, a uz Ivu Lakić i najbolji ETA rang.

U kategoriji do 18 godina Milan Ristov ima najbolji nacionalni rang, dok su Matija Samardžić (363) i Divna Ratković (212) ostvarili najbolji plasman na ITF listi.

Najbolji plasman na seniorskoj listi u godini na izmaku imao je Rrezart Cungu.

"Upravni odbor odlučio je da uruči specijalno priznanje članovima Dejvis kup i Bili Džin King kupa", saopšteno je iz Teniskogs saveza.