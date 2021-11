Odlična partija MVP-a, ipak, Maveriksi su stigli do trijumfa.

Izvor: Profimedia

Nastavlja se sa moćnim partijama Nikole Jokića! Otkako je prošle sedmice "patosirao" Markifa Morisa, MVP NBA lige se vratio na teren u odličnoj formi. Poslije "tripl-dabla" protiv Atlante i 28 poena protiv Portlanda, sada je napadački potpuno razbio Dalas. Ipak, to nije bilo dovoljno za nastavak pobjedničke serije Nagetsa.

DALAS MAVERIKS - DENVER NAGETS 111:101

/35:32, 14:26, 30:25, 32:18/

U okršaju Dalasa i Denvera krajem oktobra viđena je ubjedljiva pobjeda Jokića i društva, ali ovoga puta, trijumf odnose Luka Dončić i Kristaps Porzingis. Denver je poslije pet uzastopnih pobjda pretrpio poraz, iako se srpski košarkaš žestoko trudio da do njega ne dođe.

Jokić je meč u Dalasu okončao kao najbolji pojedinac meča, sa sjajnih 35 poena, 16 skokova i šest asistencija za 37 minuta na parketu. Imao je usput i dvije blokade, a šutirao je 13/20 za dva i 2/6 za tri poena.

Bila je to ujedno i Jokićeva najbolja partija ove sezone po broju ubačenih poena, čime je postavio sezonski rekord:

Season-high 35 points for Jokerpic.twitter.com/NF7Ovqy9dw — Denver Nuggets (@nuggets)November 16, 2021

Ali ništa nije vrijedjelo. Jokić je stigao do "dabl-dabla" već do poluvremena (13 poena i 10 skokova), Denver je vodio dobar dio prvog poluvremena i čitavu treću četvrtinu... Ipak, Dončić i drugovi su stigli do preokreta.

Mavsi su posljednju dionicu dobili rezultatom 32:18, kada su i napravili preokret, a junak njihove pobjede bio je Porzingis sa 29 poena i 11 skokova. Dončić je bio na svom nivou sa 23 poena, osam skokova i 11 asistencija, dok su odličnu podršku imali u Timu Hardaveju (19 poena) i Džejlenu Bransonu (17 poena). Boban Marjanović je igrao samo tri minuta i ubacio je dva poena.

Na drugoj strani, Jokića nije imao ko da "isprati", pa je Monte Moris ubacio 17, a Eron Gordon 14 poena. Ovim je Denver stigao do skora 9-5, dok je Dalas vezao drugi trijumf i sada su odmah iza njih na tabeli Zapada sa skorom 9-4.

Evo kako je Nikola Jokić igrao protiv Dalasa: