Jedna od nekoliko NBA saga doživela je kulminaciju kada je Australijanac izbačen sa treninga. Da li uskoro sledi rasplet? U "Šestoj ličnoj" je ova tema detaljno analizirana.

Izvor: Profimedia

Poznata je ona stara da je NBA "liga igrača", i u poslednje vreme smo imali priliku da se u to i uverimu. Ako igrač traži nešto, to nešto će i da dobije – da li je to hladno piće, vožnja do omiljenog restorana gde služe ljuta krilca, ili pak trejd u neki drugi tim, to su u današnjoj NBA samo nijanse.

Najnoviji slučaj koji potresa ligu je onaj Bena Simonsa, o kojem ste već dovoljno upućeni. Sada, ceo scenario dobio je novu dimenziju – nakon kazne neigranja koja je trajala čitavu jednu utakmicu, Simons se na sledećem treningu prvo požalio na bolove u leđima, a zatim je došao i sa doktorskom potvrdom da je "mentalno nespreman" da se uključi u treninge. Drugim rečima, ista meta – isto odstojanje, samo je ovaj put to malo "finije" odrađeno, bez onih dečijih manira koji su obeležili inicijalni konflikt u nedelji za nama.

Slučajeva poput Simonsovih je bilo i biće. Svi se sećamo recimo Džimija Batlera, koji je želeo da pobegne iz Minesote – i on se prvo jogunio, ali je onda došao na trening, zapeo iz sve snage, i trenirao i igrao dok mu nisu našli novi angažman. Slično je bilo i sa Džejmsom Hardenom lani, koji je zakasnio na pripreme Roketsa i došao sa kojih par (hehe) kilograma viška, ali se i on u nekom trenutku uzeo u pamet i pošteno odradio svoje dok ga nisu poslali put Njujorka.

Međutim, čini se da dobre volje za mirno (ili makar časno) razrešenje u Filadelfiji trenutno nema. Dok Simons ima ima mentalne probleme ili blaži išijas (verujte u šta želite), prvi operativac Siksersa Deril Mori je dao intervju u kojem kaže da nema nameru da popusti u svojoj nameri da za povremenog reprezentativca Australije dobije ono što je namerio – naglasivši pritom da ako treba da čeka četiri godine, koliko traje Simonsov ugovor, da će toliko i čekati.

Čija je greška? Pa, i ovih i onih...

Pogledajte 01:18:54 Šesta Lična – NBA! Šesta Lična – S4 N03 Izvor: MONDO Izvor: MONDO

"Pričao sam sa nekoliko igrača, i oni se slažu da je ono što se pričalo nakon ispadanja od Atlante nije baš idealno", podseća Edin na izjave koje su posle sedme utakmice dali Džoel Embid i Dok Rivers. "Ali, Simons je to morao da okrene na svoju stranu. Da dođe motivisan i kaže – ja ne želim da budem ovde, želim da budem trejdovan, voleo bih da to bude ovde, ovde i onde. I onda dođeš na trening i kidaš, pa kidaš na utakmicama, natrljaš im na nos sve ovo što su rekli protiv tebe".

Međutim, Edin podseća i na ključni momenat od pre nekoliko nedelja kada su igrači Filadelfije želeli kolektivno da dođu kod Simonsa u "El Ej" na kaficu, ali ih je ovaj hladno odbio. "Tada sam i definitivno stao na stranu kluba. To je meni neverovatno. Ružno je što su oni njega javno prozivali, ružno je to i kako je on igrao u tom plej-ofu...ali brate, sedneš sa tim ljudima. Pa znate se godinama. Posvađajte se makar kao ljudi", smeje se Arenin komentator.

Miloš je pokušao da sagleda stvari iz drugog ugla. "Imamo Batlera i Hardena sa jedne strane, i Simonsa sa druge strane, i gledamo to ovako. Ako Harden buši ekipu, koju poruku on šalje – "Ljudi, možete do mene, cena je ta i ta, ja ću vam pružiti stvari koje vi nemate na rosteru. Iskeširaćete se, ali dobićete i kvalitet". U krajnjoj liniji, tako nešto može da kaže i Batler. Ali šta može da kaže Ben Simons?", pita se on.

"Možeš da im kažeš, ja ću vam popraviti odbranu – nedovoljno – sakrivaću se od pasova, neću šutirati, postoji mogućnost da ne zakucam, da nestanem, bacanja ne umem da pogodim...i koga si ti privukao? Kakvu reklamu praviš samom sebi? Loše ekipe te neće tražiti jer im ne popravljaš puno situaciju. Dobri timovi te neće uzeti, jer bušiš, a i ne možeš da ostaneš na parketu. Ljudi će istrpeti Hardena – trpeli su mu i striptiz klubove, i piće, i ovo, i ono, ali on je igrač. Što bi neko trpeo Simonsa?", jasan je Jovanović.

Okreni, obrni, status kvo u Filadelfiji se nastavlja, i Embid i drugovi idu dalje. Siksersi su na premijeru ubedljivo savladali Nju Orleans na strani, a čini se da je cela ekipa uživala u tome što im je na beku igrao neko ko ume da šutne (u ovom slučaju, Tajriz Meksi i Furkan Korkmaz).

Na čijoj ste vi strani? Smatrate li da je Ben u pravu, ili da bi mogao malo i da popusti?