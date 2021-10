Šampion Milvoki je započeo novu NBA sezonu kao šampion i odmah su pokazali velikom rivalu da to nije bilo nimalo slučajno.

Počeo je NBA i to na kakav način! Šampion Milvoki razbio je na otvaranju nove sezone ekipu Bruklina uprkos izvanrednoj partiji Kevina Durenta. Janis Adetokunbo je pokazao zbog čega su Baksi prošle sezone stigli do dugo čekanog prstena i strašnim dabl-dabl učinkom vodio je svoj tim do prve pobjede u novoj NBA sezoni.