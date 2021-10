Mornar je sezonu počeo serijom poraza, pa i ne čudi što u barskom klubu vlada veliko nestrpljenje da se pomenuti loš bilans prekine, protiv ekipe koja je, takođe, u prva dva kola doživjela poraze u ABA ligi.

“Poslije dva početna poraza, mobilnost je povećana na najveći mogući nivo. Vrijeme je i da mi krenemo s pobjedom. Međutim, ne volim da govorim unaprijed i obećavam neke pobjede. To sve treba da se dokaže na terenu. Za protivnika imamo vrlo kvalitetnu ekipu Borca, koja je u prva dva kola pokazala da je u odnosu na prošlu godinu i po kvalitetu i po nivou igre na daleko većem nivou, tako da nas sigurno očekuje teška utakmica. Nadam se da smo svi svjesni koliko nam je neophodna ova pobjeda i da ćemo, nadam se, svi uraditi sve što je do nas, od stručnog štaba do igrača na terenu, da dođemo da te prve pobjede u ABA ligi”, kazao je trener Barana Mihailo Pavićević.