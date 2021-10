Trener Budućnost Volija Aleksandar Džikić kazao je da su greške njegovih izabranika u posljednjoj četvrtini odlučile pobjednika velikog derbija ABA lige protiv Crvene zvezde (63:71).

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Podgoričani su na ulasku u posljednju dionicu imali koš prednosti, a onda su serijom izgubljenih lopti omogućili domaćinu da preokrene i stekne nedostižnu prednost.

“Čak i prošle nedjelje smo imali potpuno neplaniranih problema, ali to sad sve ide u stranu. Izašli smo na teren, igrali i kraj priče. Imali smo šansu da stignemo do pobjede, nismo je iskoristili”, rekao je Džikić, dodavši da je njegov tim imao kontrolu do posljednje četvrtine, sa osam izgubljenih lopti.