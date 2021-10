Košarkaši Mornara igraće danas u Novom Mestu protiv Krke utakmicu drugog kola ABA lige.

Izvor: MN Press

Barani sa Slovencima imaju izrazito pozitivan skor. U dosadašnjih osam duela bili su bolji sedam puta. U prošloj sezoni, u Novom Mestu, igrači trenera Mihaila Pavićevića slavili su sa deset razlike, 84:74, dok je u Baru bilo 80:61.

U redovima barske čete respektuju današnjeg rivala.

“Gostujemo dobroj ekipi i dobro vođenoj od strane mladog trenera Dalibora Damjanovića, sastavljene od iskusnih igrača i mladih novajlija. Neće nas zavarati njihov ubjedljiv poraz u prvom kolu od Cedevita Olimpije u Ljubljani, jer u Superkupu sedmicu prije toga bili su do samog kraja, maltene, u egalu. Sala u Novom Mestu nije samo košarkaška tako da je dosta neobično igrati u njoj, svim ekipama to pravi problema, ali kako nama tako i domaćinima i nećemo se na to žaliti”, kaže trener Mornara Mihailo Pavićević.

On od svojih igrača očekuje bolju igru nego protiv Cibone i da pokažu u meču za bodove ono što daju na treninzima.

“Poslije utakmice sa Cibonom u kojoj smo pokazali izražene slabosti, pogotovo u prvom poluvremenu, radili smo na tome da evidentne greške ispravimo, i u odbrani u napadu, da sve bude na kudikamo većem nivou. Bio bih presrećan kad bismo uspjeli da igramo onako kako treniramo, jer na svakom treningu svaki igrač daje sve od sebe. Upravo zbog toga, najžalije mi je bilo igrače poslije poraza od Cibone jer su uložili ogromnu energiju u pripremnom periodu a nisu to pokazali na utakmici. U ABA ligi je svaka utakmica podjednako važna i tražim da imamo isti pristup igri ma ko nam bio rival. Ponavljam: ako uspijemo da odigramo onako kako radimo na treninzima, biću sigurno zadovoljan, nezavisno od rezultata”, zaključio je Pavićević.

Utakmica u dvorani Leon Štukelj počeće u 17 sati.