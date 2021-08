Klajića je Gran Kanarija pozajmila klubu Prijenaji.

On je i prošle sezone bio na pozajmici u Bilbao, gdje je na 26 mečeva imao 1,3 poena po meču, uz skromnu minutažu od 4,2 minuta u prosjeku.

Očekuje se da će u novom klubu imati značajniju ulogu.

