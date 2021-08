Košarkašice Srbije savladale su Kinu u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Tokiju.

Izvor: Tanjug/AP Photo/Eric Gay

Nisu im davali šanse, Kineskinje su proglasile za favorite, već je bilo viđeno da će završiti takmičenje, ali su pokazale srpske košarkašice da mogu.

Pokazale su zbog čega imaju nadimak Marinine lavice. Na kraju su sve prošle i obezbijedile plasman u polufinale Olimpijskih igara - 77:70 (16:14, 19:19, 14:25, 28:12).

Za plasman u finale čeka ih bolji iz duela Amerike i Australije, ali do tada mogu da proslave nevjerovatan uspjeh i veliki korak koji su napravile u Japanu.

Prvo poluvrijeme je bilo prepuno oscilacija. Stalno su se timovi smjenjivali u vođstvu, a Srbija je imala veliki problem da se izbori sa velikom agresivnošću u odbrani protivnica. Sudijski kriterijum im je to dozvoljavao, ali je uprkos tome Srbija sa prednošću otišla na pauzu (35:33).

Onda je na red došla treća četvrtina, ona koja je najlošija za srpske košarkašice od starta takmičenja. Ponovo se dogodio veliki pad. Kina je radila sve što je poželjela, na obije strane terena. Marina Maljković je tajm-autima i izmjenama tražila rešenja, bezuspješno. Ivon Anderson je ušla u kontra-ritam, promašivala penale, pravila bespotrebne faulove, pa su Kineskinje u poslednji kvartal ušle sa velikom prednošću (49:58).

A onda je došlo do preokreta. Za to najviše zasluga ima Ana Dabović koja je pogodila trojku u NBA stilu, sa velike udaljenosti i tako u potpunosti razbudila saigračice. Bilo je to usred serije od 11:0 koja je u potpunosti vratila srpski tim u igru (60:58). Ujedno i znak za dramatičnu završnicu.