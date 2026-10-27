Evroliga je potvrdila da će se Fajnal-for ponovo održati u Abu Dabiju 2027. i 2029. godine, nastavljajući uspješnu saradnju.
Evroliga je potvrdila da će se završni turnir elitnog takmičenja ponovo održati u Abu Dabiju, i to 2027. i 2029. Time je nastavljena saradnja započeta 2025, kada je ovaj grad prvi put organizovao Fajnal-for i ugostio četiri najbolje ekipe Evrope.
Naredni Fajnal-for biće održan 28. i 30. maja 2027. u Etihad areni, na ostrvu Jas. U petak su na programu polufinalni mečevi, dok će se u nedjelju igrati finale za titulu prvaka Evrope, kao i završnica juniorskog takmičenja "Adidas NextGen".
"Povratak najvažnijeg klupskog događaja evropske košarke u Abu Dabi potvrđuje namjeru Evrolige da nastavi širenje na međunarodnom tržištu, uz oslanjanje na destinacije koje mogu da ponude vrhunsku infrastrukturu, turističku ponudu i veliku organizacionu podršku", navodi se u saopštenju.
Bodiroga zadovoljan nastavkom saradnje
Predsjednik Evrolige Dejan Bodiroga izrazio je zadovoljstvo zbog dogovora i zahvalio se partnerima iz Abu Dabija na podršci. Prema njegovim riječima, izdanje iz 2025. pokazalo je da završni turnir ima potencijal da privuče veliku pažnju i van tradicionalnih evropskih košarkaških tržišta.
"Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da objavim da se Fajnal-for vraća u Abu Dabi. Želio bih da se zahvalim Abu Dabiju na kontinuiranoj podršci i ukazanom povjerenju. Zajedno smo organizovali jedan od najboljih Fajnal-forova u našoj 26-godišnjoj istoriji, potvrdivši ogroman globalni značaj i privlačnost Evrolige. Ovaj novi korak pokazuje našu zajedničku posvećenost razvoju košarke i stvaranju nezaboravnih iskustava za naše navijače."
Sličnu poruku poslao je i izvršni direktor takmičenja Ćus Bueno, koji je naglasio da je partnerstvo dio dugoročne strategije rasta i povezivanja evropske košarke sa važnim međunarodnim centrima.
"Obnavljanje saradnje sa Abu Dabijem za izdanja Fajnal-fora 2027. i 2029. predstavlja još jedan značajan korak naprijed u našoj strategiji međunarodnog razvoja. Naš model, koji podrazumijeva povezivanje tradicionalnih evropskih košarkaških tržišta sa globalnim centrima koji raspolažu vrhunskom infrastrukturom, razvijenom turističkom ponudom i velikom zainteresovanošću za sport, nastavlja da daje izuzetne rezultate. Abu Dabi je postao važan partner u ostvarivanju te vizije i zajedno ćemo nastaviti da približavamo evropsku klupsku košarku što široj globalnoj publici."
Uspješno izdanje iz 2025. otvorilo vrata novom dogovoru
Prvi Fajnal-for u Abu Dabiju održan je u maju 2025. i privukao je veliko interesovanje navijača. Ulaznice su rasprodate za svega nekoliko sati, dok su televizijski prenosi i digitalne platforme zabilježili milione gledalaca i veliku aktivnost publike. Trofej je osvojio Fenerbahče, koji je slavio pred 12.000 gledalaca u Etihad areni. Uspješna organizacija turnira bila je jedan od ključnih razloga za nastavak saradnje i potvrdu novih domaćinstava.
U međuvremenu, košarka u regionu Bliskog istoka dobija sve veći prostor. Dubai je debitovao u Evroligi u sezoni 2025/26, a prenosi takmičenja na televiziji Dubai TV ostvarili su ukupnu gledanost od 19,57 miliona u regionu Bliskog istoka i Sjeverne Afrike.