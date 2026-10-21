Nemanja Nedović, bivši reprezentativac Srbije, i dalje igra košarku i traži novi klub nakon Monaka. Njegova forma ostala je na visokom nivou.

Izvor: Screenshot/Instagram/@belgradesummerleague

Bivši reprezentativac Srbije Nemanja Nedović još nema klub, ali je i dalje u dobroj formi. Minule sezone je nosio dres Monaka, ali klub iz Kneževine više ne postoji, s druge strane, ugovor koji ima sa Crvenom zvezdom, klub sa Malog Kalemegdana očigledno ne želi da iskoristi, pa je popularni Neda sad na terenu, ali ne u klubu.

Iskusni Nedović ima 35 godina, ali nema namjeru da ode u penziju, a i poslije partije koju je pokazao na "Belgrade Summer League" jasno je da je još rano da patike okači o klin. Nedović se našao u društvu poznatih srpskih košarkaša koji ili nemaju klub ili su željni druženja i mečeva.

Nedović je tako za rivala imao Bobija Marjanovića, a u svom timu i Đorđa Gagića. Na "Belgrade Summer League" viđeni su i Danilo Anđušić, Vasilije Pušica, Aleksa Radanov, Rade Zagorac, Kruševljanin Milenko Veljković, bivši igrač Mornara Raša Đoković.

"Voljeli bismo da ga zadržimo"

Uz kompilaciju najboljih poteza sa meča Nemanje Nedovića, na stranici takmičenja stajao je i zanimljiv opis.

"Nekadašnji NBA igrač, dugogodišnji reprezentativac Srbije i jedan od najtalentovanijih ofanzivnih košarkaša u Evropi, Nemanja Nedović, pridružio nam se na 'Belgrade Summer League'. Bilo je to neočekivano iznenađenje i istinska privilegija da igrača njegovog kalibra imamo na našem terenu. Njegova eksplozivnost, vrhunski šut i lakoća postizanja poena i dalje su na izuzetnom nivou, podsjećajući sve koliko je poseban košarkaš.

Iako bismo voljeli da ga zadržimo, nadamo se da će vrlo brzo pronaći klub koji odgovara njegovom kvalitetu i ambicijama. Klubovi zainteresovani za vrhunskog strijelca koji može odmah da donese značajan doprinos ekipi mogu da kontaktiraju njegovu agenciju, BeoBasket.

Čast nam je što si bio sa nama, Nemanja", navodi se u tekstu.