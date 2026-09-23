Baskonija je saopštila da je sa Aleksom Lenom postigla dogovor o sporazumnom raskidu saradnje.

Izvor: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia

Nova sezona Evrolige samo što nije počela, a već je uslijedio otkaz. I to donekle neočekivan. Baskonija je potvrdila da je došlo do prekida saradnje sa centrom Aleksom Lenom (33) koji je tako napustio tim iz Vitorije prije zvaničnog debija za klub. Doskorašnji centar Reala je sada slobodan igrač.

"Prošao je ljekarske preglede kada je stigao, Ukrajinac je poslije toga odradio prvi trening sa timom i onda se požalio na probleme sa stopalom koji su ga i ranije mučili. Odlučili smo poslije toga da kontaktiramo stručnjake, da vidimo šta je najbolje uraditi. Uprkos tome što ne postoji naznaka o novoj povredi i usljed svih okolnosti odlučili smo da je najbolje rješenje da prekinemo saradnju. To će dozvoliti Aleksu vrijeme da se oporavi i spremi za budućnost", stoji u saopštenju.

Iz Baskonije su saopštili da mu žele sve najbolje, a on je putem zvaničnog sajta kluba dao kratku izjavu.

"Zahvalan sam Baskoniji, stručnom štabu, saigračima, navijačima i svima na profesionalizmu i podršci tokom ovog kratkog perioda koji sam proveo u klubu. Želim im sve najbolje u sezoni", poručio je Len.

Ukrajinski centar je karijeru počeo u Dnjepru, pa je onda kao peti pik na NBA draftu 2013. godine izabran od strane Finiksa i tu je proveo pet sezona. Poslije toga je igrao u Atlanti, Sakramentu, Torontu, Vašingtonu i Lejkersima prije dolaska "preko okeana" u Real Madrid.