Agent Lebrona Džejmsa Rič Pol raspalio maštu navijača Denvera da bi Lebron Džejms ovog ljeta mogao da zaigra uz Nikolu Jokića.
Agent Lebona Džejmsa Rič Pol nagovjestio je prelazak svog klijenta u Denver Nagetse kod Nikole Jokića. Gostujući kod poznatog novinara Maksa Kelermana, Pol je naveo tim iz Kolorada kao jedan od pet potencijalnih destinacija svog klijenta i najboljeg prijatelja.
"Džamal Marej - Kem Džonson - Eron Gordon - Nikola Jokić". Ta četiri prezimena napisao je Rič Pol na tabli uz prezime Kronkea, aludirajući na to da je Džoš Kronke prvi čovjek franšize i sa svojom porodicom vlasnik kluba.
Rich Paul's whiteboard allegedly lays out LeBron's preferred landing spots— Yahoo Sports (@YahooSports)July 3, 2026
Will any of these teams land LeBron James?
(via Game Over)pic.twitter.com/XaEuQCrGhP
Rič Pol je kao moguće Lebronove nove timove naveo još četiri tima:
- Majami (Devion Mičel, Vigins, Janis, Bem Adebajo)
- Minesotu (Entoni Edvards, Lamelo Bol, Mekdanijels, Gober)
- Klivlend (Donovan Mičel, Harden, Mobli, Alen)
- Filadelfiju (Meksi, Edžkomb, Džejlen Braun, Embid)
Jedno je definitivno - Lebron Džejms ovog ljeta napušta Lejkerse poslije osam godina i najdužeg mandata u bilo kom klubu od početka karijere 2003. Za Klivlend je igrao duže, ukupno 11 godina, ali u dva navrata (2003 - 2010, pa od 2014. do 2018). U međuvremenu je četiri godine igrao i za Majami, u koji bi takođe mogao da se vrati ovog ljeta.