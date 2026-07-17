Adam Silver je javno priznao da svi u NBA ligi čekaju konačnu odluku Lebrona Džejmsa i da bez njega ne mogu da naprave raspored za narednu sezonu.

Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Lebron Džejms je odlučio da ode iz Lejkersa, sada je slobodan agent i čeka se njegova konačna odluka. Navodno je i Denver bio na listi potencijalnih klubova, ali je sada sve dalji od Kolorada. Spekuliše se da je izbor pao na Klivlend, Majami, Minesotu i Golden Stejt. A, svi u ligi čekaju njegovu odluku.

Priznao je to i komesar NBA lige Adam Silver koji je po malo i iznenadio javnost svojom izjavom. Priznao je da ne mogu da naprave kompletan raspored za narednu sezonu i za one najbitnije mečeve na najveće praznike, jer se čeka "kralj".

Vidi opis Adam Silver šokirao mnoge: "Čekamo Lebronovu odluku, ne možemo to da završimo pre toga" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: saolab / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printscreen/X/DNVR Nuggets / Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Odluka o tome gde će Lebron će uticati na raspored. Voleo bih da što pre saopšti odluku, pa da možemo da završimo raspored. Utiče to na nas u smislu utakmica kojima ćemo otvoriti sezonu, Božićne utakmice i slično", rekao je Adam Silver.

Ovako je već Silver između redova i najavio da će izvesno novu sezonu verovatno da otvori duel Lejkersa i novog Lebronovog tima...