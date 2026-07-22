Košarkaš Partizana Krlik Džouns igra Smit ligu u Sjedinjenim Američkim Državama i baš kao i u crno-bijelom dresu bilježi sjajne mečeve

Izvor: MN Press

Košarkaš Partizana i lider ovog tima Karlik Džouns blista u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje tokom ljeta igra Smit ligu. Nije sam, društvo mu pravi i bek FMP-a Džejmi Nil.

Karliku je, izgleda, nedostajao parket, s obzirom na to da je dobar deo sezone propustio zbog teške povrede. S druge strane, ostanak u Partizanu je osiguran, pa sada mirno može da se priprema za novu sezonu u crno-belom dresu. Tako je Karlik već u prvom meču pokazao zašto je jedan od najboljih košarkaša Evrolige, a bio je i vrlo blizu tripl-dabla. Susret je završio sa 19 poena, 11 skokova i sedam asistencija.

Pogledajte neke od najzanimljivih poteza Karlika Džounsa:

Na drugoj strani, rival košarkaša Partizana bio je Džejmi Nil, koji je utakmicu završio sa 14 poena i osam asistencija.

Karlik trenutno brusi formu za predstojeću sezonu, a kada se vrati, sačekaće ga poprilična iznenađenja. Reprezentativac Južnog Sudana dobiće znatno drugačiji tim od onog koji je ljetos napustio. Trenutno je poznato da je u ekipu stigao Kevarijus Hejs, kao i da je klub produžio saradnju sa Vanjom Marinkovićem. Tu su i Mario Nakić i Arijan Lakić, a u Humskoj ostaju i Tajrik Džons, Isak Bonga, Dvejn Vašington, Sterling Braun, Tonje Džekiri i Žofri Lovernj.