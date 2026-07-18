Čelnici Partizana željeli bi da angažuju krilnog centra Tornikea Šengeliju, jednu od najvećih legendi evropske košarke u ovom trenutku.

Izvor: MN Press

Košarkaški klub Partizan polako sklapa ekipu za narednu sezonu, a ideja koju imaju čelnici crno-bijelih je da u Beograd stigne i jedno od najzvučnijih imena u evropskoj košarci tokom poslednjih dvadesetak godina. Navodno, krilni centar Barselone i gruzijske reprezentacije Tornike Šengelija (34) je velika želja Partizana!

Po pisanju specijalizovanog sajta "5thQuarter", Partizan je ozbiljno zainteresovan da u svojim redovima naredne sezone vidi jednog od najboljih krilnih centara u evropskoj košarci. Ne treba ni isticati koliko bi to pojačanje bilo za tim Đoana Penjaroje, koji još nije kompletiran. Prethodne sezone Šengelija je prosječno bilježio 12,4 poena, 4,6 skokova i 2,6 asistencije na 34 odigrana meča u Evroligi.

Tornike Šengelija je davne 2008. godine debitovao za seniorski tim Valensije, a zatim je igrao za Šarloa i Pepinster, pa NBA timove iz Bruklina i Čikaga, a onda se 2014. godine vratio u evropsku košarku. Nastupao je za Baskoniju, CSKA iz Moskve, Virtus iz Bolonje i trenutno je član Barselone sa kojom ima ugovor i za narednu sezonu.

Španski tim ima klauzulu od 1.000.000 eura koju bi potencijalni kupac trebalo da isplati, ali moguće je da dođe i do drugačijeg dogovora na relaciji klub - igrač. Šengelijina sudbina u timu nije kristalno jasna, a kada se ima u vidu da Barselona pravi velike rezove i krupne promjene pred novu sezonu - nije nezamislivo da dođe do rastanka.

Tornike Shengelia is on Partizan’s shortlist, per source!



The Georgian forward is under contract with Barcelona until 2027, but his future at the club remains uncertain. His buyout clause is reportedly around €1 million, although Barcelona and the player could…pic.twitter.com/kbJjaxWj3q — 5th Quarter (@5th_Quarter_)July 18, 2026

U ovom trenutku još nekoliko klubova prati situaciju u Barsleoni, jer su zainteresovani da Šengeliji ponude ugovor za narednu sezonu. Prije nekoliko sezona za reprezentativca Gruzije ozbiljno je bila zainteresovana Crvena zvezda, ali se tada krilni centar zahvalio na ponudi jer je smatrao da bi igranje u Srbiji moglo negativno da utiče na političku karijeru koju planira da započne kada prestane da igra košarku. Da li se nešto promijenilo probaće da saznaju čelnici Partizana.

Zanimljivo je i da je Tornike Šengelija u međuvremenu bio gost Beograda, kada su se u glavnom gradu Srbije vjenčavali argentinski košarkaš Luka Vildoza i srpska odbojkašica Milica Tasić. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i nekadašnja odbojkašica Crvene zvezde izgovorili su sudbonosno "Da" i u Hramu Svetog Save, a Šengelija je zbog pravoslavne vjere bio idealan kandidat za kuma sa mladoženjine strane.