Centar mlade selekcije Azerbejdžana Emanuel Agbason upisao je tripl-dabl protiv Makedonije, ali sa blokadama.

Izvor: Youtube/ FIBA Basketball

Imamo novo čudo od djeteta i to u B diviziji evropske košarke. Centar selekcije Azerbejdžana od 20 godina Emanuel Agbason je na meču Eurobasketa B divizije sa Makedonijom u poslednjim sekundama meča došao do vrlo rijetkog tripl-dabla. On je upisao tripl-dabl sa - blokadama.

Ovaj Nigerijac rođen 16. oktobra 2009. godine visok je 206 centimetara i igrač za Nefči u Azerbejdžanu, a u porazu svog tima od Maledonije 67:57 napravio je pravo čudo. Imao je 12 poena, 18 skokova i čak 10 blokada. Tako je izjednačio rekord Albanca Huljana Tole iz 2023. koji je takođe upisao 10 blokada na jednom meču Eurobasketa B divizije za igrače do 20 godina. Pogledajte kako je to uradio:

Emanuel Agbason tripl dabl Izvor: YouTube/FIBA Basketball

Na ovom prvenstvu Agbason prosečno ima 15 skokova i 4 blokade po meču što ga čini najboljim u obe kategorije, a ovo je bio šesti tripl-dabl u istoriji U20 Eurobasketa B divizije, jedini sa blokadama. Recimo 2016. je Edin Atić imao tripl-dabl sa 16 poena, 13 asistencija i 10 skokova.

Azerbejdžan narednu utakmicu turnira koji se igra u Bratislavi igra sa Švajcarskom od 18:30 u razigravanju od 9. do 16. mjesta. U četvrfinalima se sastaju Švedska - Luksemburg, Bugarska - Island, Ukrajina - Irska i Portugal - Mađarska. Naš U20 tim igra na Eurobasketu za igrače do 20 godina A divizije i stigao je do polufinala.

(MONDO, N.L.)