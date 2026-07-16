Šekil O'Nil se jako obradovao kada je vidio starog rivala na obali Jadranskog mora. Bio je to Dino Rađa.

Izvor: instagram/dinoradja_official

Dok se Novak Đoković ovih dana odmarao na crnogorskom, Šekil O'Nil je iskoristio leto da posjeti hrvatsko primorje. Nije mu to prvi put, čak je na Jadranu ranije znao i da nastupa kao di-džej, a sada je u šetnji naletio na starog znanca.

"Čovjek te vidi posle 29 godina i kaže: 'Šta ima brate?' Lijep osjećaj", napisao je Dino Rađa i tagovao je jednog od najboljih košarkaša svih vremena.

Sjajni Splićanin je nakon nevjerovatnog početka karijere u Jugoplastici sa kojom je dva puta bio prvak Evrope u generaciji sa Tonijem Kukočem prešao u Viertus, a još dok je bio u Splitu draftovao ga je Boston kao 40. pika 1989. Stigao je u NBA ligu 1993. i zadržao se tu četiri godine u dresu "zelenih".

Šakil O'Nil je za Boston igrao deceniju i po kasnije, ali baš u tom periodu je krenuo da dominira u Orlandu i očigledno je dobro zapamtio duele pod košem sa jednim od najvećih igrača jugoslovenske škole.

(MONDO, N.L.)