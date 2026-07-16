Umodža Gibson doskoro je igrao u ABA ligi, a sada će ga ljubitelji košarke gledati u najjačem evropskom takmičenju

Izvor: MN Press

Barselona je predstavila pojačanje za narednu sezonu. Pomalo neočekivano, u Kataloniju je stigao Umodža Gibson iz Cedevita Olimpije. Doksorašnji košarkaš koji je igrao ABA ligi, sad će biti dio najjačeg evropskog takmičenja.

Posle brojnih dolazaka i odlazaka iz Barselone, sad je klub iz Katalonije obelodanio potpis sa Amerikancem koji ima 28 godina. Plejmejker visok 185 centimetara potpisaće je dvogodišnji ugovor, do 30. juna 2028. Zvanično će postati igrač Barselone nakon ljekarskih pregleda i završetka rastanka sa dosadašnjim klubom Cedevita Olimpijom iz Ljubljane.

Gibson dolazi u Palau Blaugranu posle sjajne sezone u Evrokupu, gdje je bio jedan od najboljih igrača Cedevita Olimpije. Na 20 utakmica prosječno je bilježio 15,9 poena, 4,9 asistencija i indeks korisnosti 17,2.

Dvije sezone u ABA ligi, dva različita kluba

Njegov drugi evropski klub bio je Spartak iz Subotice. Tokom sezone 2024/25 u ABA ligi je na 26 utakmica prosječno postizao devet poena, uz tri asistencije i indeks korisnosti 8,6. Najbolju partiju pružio je protiv Krke, kojoj je ubacio čak 31 poen.

U sezoni 2025/26 ostao je u ABA ligi, ali je prešao u Cedevita Olimpiju iz Ljubljane, gdje je odigrao najbolju sezonu u dosadašnjoj karijeri. Najbolju partiju pružio je upravo protiv bivšeg kluba Spartaka, kada je postigao 30 poena, podijelio pet asistencija i ostvario indeks korisnosti 37. Posebno se istakao i protiv Igokee, kada je upisao čak 10 asistencija.

Njegove brojke bile su značajno bolje nego godinu ranije, pa je na 27 utakmica ABA lige prosječno bilježio 15,8 poena, 5,3 asistencije i indeks korisnosti 17,5.