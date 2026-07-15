Iskusni plejmejker Tomaš Satoranski napušta Španiju posle 4 godine.

Izvor: MN Press

Velike promjene na košarkaškoj pijaci ovog ljeta. Videli smo nekoliko iznenađujuh potpisa, a najnoviji je transfer iskusnog Tomaša Satoranskog iz Barselone u Hapoel iz Tel Aviva. Čeh je potpisao jednogodišnji ugovor sa izraelskim timom nakon četiri provedene godine u redovima katalonskog giganta.

Barselona je jedan od timova koji su krenuli u totalnu rekonstrukciju, promijenili su sve - od trenera, preko članova uprave, do igrača i ne žele da im se ponovi minula sezona.

Satoranski će prvi put u karijeri nastupati za neki drugi klub u Evroligi, pošto je u dva navrata igrao za evropskog giganta. On se vratio u Španiju nakon što je šest godina igrao u NBA ligi za četiri različita tima - Vašington, Čikago, Nju Orleans i San Antonio. U Evropi je osim za Barselonu, igrao za Sevilju i Prag.

Prošle sezone, Satoranski je bio startni plejmejker Barselone, sa prosjekom od oko 25 minuta po utakmici u Evroligi. Beležio je 7,0 poena, 3,4 skoka i 4,3 asistencije po meču.