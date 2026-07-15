Sudanac Džongkuč Mač postao je senzacija sa visinom od 229 centimetara i izuzetno brzim napretkom u svim parametrima. U NBA ligi je već postao poželjan, ali će se prije toga oprobati na koledžu

Izvor: Instagram/baseline.hoops/Printscreen, Instagram/african.folder/Printscreen

Iz godine u godinu na svjetskoj sceni pojavljuju se igrači koji intrigiraju načinom igre, kretanjem, stilom šuta, ali pojavljuju se i oni koji najviše pažnje privlače visinom. U modernoj istoriji u centru pažnje je Francuz Viktor Vembanjama, uskoro bismo pod svjetlima "velikih" klubova mogli da vidimo i Olivera Rija, ali sada Sudanac Džongkuč Mač preti da zasijeni pomenuta imena.

Momak koji ima 18 godina i visok je 229 centimetara karijeru trenutno gradi u Australiji. Dakle, pet centimetara je viši od Vembanjame, vjerovatno budućeg MVP igrača najjače lige na svijetu. Sudanac je spreman da karijeru, kao i mnogi igrači, nastavi na koledžu u Sjedinjenim Američkim Državama, a kako stvari stoje, u NBA ligi već otvaraju šampanjac jer razvoj ovog momka ide u pravom smjeru.

Vidi opis Svijet dobija novog košarkaškog diva: Viši je od Vembanjame, a ono što radi na terenu je još luđe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook/Mtv South Sudan/Printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Facebook/Mtv South Sudan/Printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Facebook/Mtv South Sudan/Printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Facebook/Mtv South Sudan/Printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/african.folder/Printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/baseline.hoops/Printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/baseline.hoops/Printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/baseline.hoops/Printscreen Br. slika: 8 8 / 8

Mač je rođen u Južnom Sudanu i potiče iz plemena Dinka i nije slučajnost to što je ovako visok. Porijeklo je zaslužno za to - njegovo pleme pripada etničkoj grupi sa obale Nila koja je poznata po najvišoj prosječnoj visini na svijetu, pa su muškarci visoki između 182 i 190 centimetara. Ipak, razlika u atletskim sposobnostima je osjetna, pa tako ovaj košarkaš nije odrastao na farmi i održao tradiciju porodice, već je riješio da sreću potraži na drugom mjestu.

Sa svega 14 godina njegovi roditelji emigrirali su u Australiju, ali po svemu sudeći uskoro ga čeka sledeća stanica - Sjedinjene Američke Države. Prevagu u ranoj karijeri ovog momka odnio je "Adidas Eurocamp", gdje je imao devet poena i osam skokova. Možda statistika nije zadivljujuća, ali činjenica da Mač i dalje traži svoje mesto pod suncem ostavlja mu mnogo prostora za napredak, koji je iz dana u dan sve primjetniji.

Sudanac je za svega godinu dana dodao 18 kilograma mišićne mase. Parametri koji su zabilježeni tokom napretka ovog momka govore da Mač skače, trči i kreće se kao da je 40 centimetara niži. I tu nije kraj, ovaj momak može da stoji ispod koša i jednostavno dodirne obruč, pa mu za zakucavanje nije potreban ama baš nikakav skok. Da razvoj ide u dobrom pravcu potvrđuje i činjenica da je sa Sudancem radio Robi Mekinlej, odnosno čovjek koji je afirmisao Džoša Gidija, svakako jednog od najboljih košarkaša Australije.

Sad je Mač u rukama Solomona Deča: "Ima ponude sa LSU, Senta Klera, Južne Karoline, Kolorada i Vašingtona, ali njegov potencijal je ogroman", rekao je jednom prilikom.

Vembanjama mu je uzor

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Da li zbog visine, da li zbog stila igre? Mač ističe da mu je omiljeni košarkaš Viktor Vembanjama. "Stalno gledam njegove mečeve", rekao je.

Mač ima tek 18 godina i jasno je da se razvija u dobrom pravcu. Zbog porijekla i visine neodoljivo podsjeća na Manutea Bola, takođe iz Sudana, koji je bio visok 231 centimetar i imao svega 91 kilogram. Prije nego što je preminuo od bubrežne infekcije, ovaj košarkaš važio je za najvišeg igrača u NBA ligi, a ostao je upamćen i kao jedan od najboljih blokera najjačeg takmičenja na svijetu.