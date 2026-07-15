Amerikanac Džoš Čildres je proveo dve sezone u Olimpijakosu i zaradio veći novac nego u NBA ligi.

Izvor: Youtube/Euroleague Basketball

Ogroman novac uplovio je u Evroligu poslednjih godina, a čini se da će Panatinaikos ove sezone probiti sve granice. Atinski velikan je na klupu vratio Željka Obradovića i u timu ima nekoliko najplaćenijih evropskih igrača, a procjenjuje se da je budžet samo za igrački kadar 42 miliona eura. Ovaj novac je nekada bio nezamisliv, ali je rekord nekadašnjeg igrača Olimpijakosa Džoša Čildresa i dalje nedodirljiv.

Kada govorimo o najplaćenijim igračima u Evroligi, Amerikanac je prije 16 godina zarađivao veći novac nego današnje najveće zvezde poput Vasilija Micića, Kendrika Nana, Najdžela Hejsa-Dejvisa.

Koliko je zarađivao Čildres?

Čildres je proveo dvije godine u Olimpijakosu (2008-2010) gdje je direktno stigao iz Atlanta Hoksa. On je sa grčkim crveno-belima potpisao trogodišnji ugovor od 20 miliona dolara za tri godine, što je više od 6,5 miliona po sezoni. Hoksi su mu tada ponudili petogodišnji ugovor vrijedan 33 miliona dolara da ostane, ali ga je odbio jer je to bio znatno manji novac od onoga što mu je Olimpijakos ponudio, dok su jedan od dodatnih razloga bile poreske olakšice.

Da li je ovaj novac opravdao na terenu? Olimpijakos je sa njim osvojio samo dva Kupa Grčke, a tom prve sezone je bilježio solidnih 8,8 poena, 4,6 skokova, 1,1 asistenciju i 1,1 ukradenu loptu po utakmici. Tokom sezone Evrolige 2009/10, imao je bolji učinak od 15,2 poena, 4,8 skokova, 1,9 asistencija i 1,2 ukradene lopte po utakmici.

Ujeo za srce Grobare 2010. godine

Navijači Partizana i te kako pamte Džoša Čildresa koji ih je 7. maja 2010. godine ostavio bez finala Evrolige. Olimpijakos je potom izgubio u borbi za trofej od Barselone, iako su u svom timu imali igrača za velika djela. Činilo se da crno-bijeli imaju sve u svojim rukama, Miloš Teodosić je bio "zaključan", morao je da šutira iz neizgrađene pozicije sa velike udaljenosti, ali je njegov promašaj pokupio Čildres i u poslednjoj sekundi izborio produžetke. U dodatnom periodu je Olimpijakos bio bolji i izborio veliko finale, što dan danas ne zaboravljaju najvjerniji navijači Partizana.

Gdje je završio posle Olimpijakosa?

Nakon završene evropske odiseje vratio se u NBA, gdje je potpisao petogodišnji ugovor sa Finiks Sansima vrijedan 34 miliona dolara. Tu se proveo dvije godine, a potom je prešao u Bruklin gdje se zadržao samo tri mjeseca. Uslijedio je period "lutanja" gdje je kratko igrao za Nju Orleans Pelikanse, da bi period od 2014. do 2016. proveo u Sidnej Kingsima. Na top nivo nije uspio da se vrati zbog nekoliko pehova sa povredama, pokušavao je da se vrati preko Razvojne NBA lige, tražio je sreću u Australiji i Japanu, gdje je na kraju i završio karijeru.

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