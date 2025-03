Sin Lebrona Džejmsa dao koš dok ga je čuvao Nikola Jokić i Amerikanci su poludjeli zbog toga.

Košarkaši Denver Nagetsa pobijedili su Los Anđeles Lejkerse u NBA ligi, a Nikola Jokić odigrao je još jedan veoma dobar meč. Ipak, Amerikanci su našli i detalj koji im je zanimljiviji od još jedne sjajne partije srpskog košarkaša - u izostanku Lebrona Džejmsa koji je imao važnija posla, zvijezdu su našli u liku njegovog sina Bronija.

Mladi košarkaš koji ove sezone debituje u NBA ligi, postigao je pet poena protiv Denver Nagetsa, ali uz veoma loš šut iz igre. Pored dva pogođena slobodna bacanja iz isto toliko pokušaja, Broni je imao još i jednu pogođenu trojku. Zanimljivo, ostao je sam u ćošku i pogodio je preko Nikole Jokića, koji nije stigao na vrijeme da istrči i blokira pokušaj. Djeluje da je ovo jedan od najboljih poteza koje je Broni izveo od kako je stigao u NBA.

Bio je to jedini Bronijev pogodak iz pet pokušaja za tri poena, pa iako Lejkersima to nije pomoglo da stignu do pobjede u američkim medijima naišlo je na mnogo pažnje. Mladi košarkaš našao se u centru pažnje mnogo više zato što ga je čuvao jedan od kandidata za MVP nagradu nego zbog pogotka za tri poena. Pogledajte tu akciju:

BRONNY JAMES HITS THE THREE OVER JOKIC



Bronny is LOCKED IN

Kakva je karijera Bronija Džejmsa?

Lebron Džejms i njegov sin Broni prvi su tandem oca i sina u istoriji NBA lige, a već godinama se pričalo da će se to sasvim izvjesno desiti. Navodno je i Lebron Džejms ucjenjivao timove u NBA ligi kako bi njegov nasljednik bio draftovan, a nakon što su Lejkersi kao 55. pika izabrali Bronija njih dvojica su zaigrali u istom timu.

Tokom njegove srednjoškolske karijere predviđalo se da će Broni Džejms biti daleko bolje rangiran, ali su mu zdravstveni problemi ugrozili karijeru. On je kolabirao tokom treninga svog koledža i bilo je pitanje da li će ikada više zaigrati košarku na visokom nivou. Uspio je da se oporavi i stigne do NBA lige, iako do sada nije ostavio dubok trag u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

Broni Džejms je do sada odigrao 19 mečeva u NBA ligi, a prosječno bilježi 1,6 poena, 0,5 skokova i 0,4 asistencije po utakmici. Najbolji meč odigrao je sredinom februara protiv Jute, kada je postigao devet poena za malo manje od osam minuta na parketu.