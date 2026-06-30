Mario Hezonja i Isak Bonga su naredne mete PAOK-a u prelaznom roku.

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PAOK se ozbiljno zaletio! Tim koji će sa klupe voditi Andrea Trinkijeri riješen je da uđe u Evroligu i da napravi tim koji ne samo da će biti konkurentan nego koji bi mogao i da osvoji ovo takmičenje,

Već su doveli Nika Kalatesa i špotpisali ga na dvije godine, a sada su im mete Mario Hezonja i Isak Bonga. Žele da sa dokazanim NBA i evroligaškim krilnim igračima naprave kičmu tima za naredne sezone.

Izvor: MN Press

Šta im se nudi u Grčkoj?

Dok je Bonga koncentrisan na NBA ponude i tu PAOK čeka da Bonga odustane od američkih ponuda, Mario Hezonja je navodno nezadovoljan u Real Madridu. Iako ima dugogodišnji ugovor mogao bi PAOK Da ga privoli nevjerovatnom ponudom.

Navodno je prema grčkim medijima PAOK pred Hezonju stavio ugovor od 5.000.000 eura godišnje, dok je Bongi ponudio dosta manje, ali i 3.200.000 eura za dvije godine je ugovor koji vjerovatno ne bi dobio u NBA ligi.

(MONDO, N.L.)