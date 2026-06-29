Spekulacije o trejdu Džamala Mareja iz Denvera u Boston rastu. Kako će to uticati na Nikolu Jokića i Nagetse?

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Nikola Jokić će najvjerovatnije odbiti ponudu Denvera ovog ljeta nezadovoljan razvojem situacije u Koloradu, čime će napraviti dodatni pritisak na rukovodstvo kluba koje već godinama štedi novac i ne investira onoliko koliko je potrebno da bi Somborac oko sebe imao moćnu ekipu.

Da li zbog toga ili nečeg drugog, Denver je spreman da povuče najrizičniji potez do sada i sve više se spekuliše da bi mogao da trejduje Džamala Mareja, Jokićevog glavnog saigrača u posljednjih deset godina.

Prema informacijama koje su objavili poznati američki insajderi, Džamal Marej trebalo bi da bude trejdovan u Boston zajedno sa Kemom Džonsonom. Zauzvrat, Denver bi dobio sjajnog Džejlena Brauna, koji osjeća da je nedovoljno poštovan u Bostonu, kao i solidnog šutera Sema Hausera.

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Za sada nema potvrde da je "dil blizu", ali čim ima dima - ima i vatre. To se posebno priča od kada je Braun ponovo bio u centru pažnje zbog burne reakcije na društvenim mrežama, gdje je branio svoj status u NBA ligi - smatrajući da je opet osporavan.

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Košarkaš koji ima deset godina iskustva u NBA ligi, i koji je bio šampion sa Seltiksima prije dvije sezone, bilježio je lane 28,7 poena, 6,9 skokova i 5,1 asistenciju. S druge strane Hauser je imao znatno manju ulogu, ali se radi o košarkašu koji tokom čitave svoje karijere šutira preko 40 odsto za tri poena.

Da li bi ovaj potez natjerao Jokića da se predomisli i ostane u Denveru u kome je rekao da želi da bude do kraja karijere?