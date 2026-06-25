FIBA saopštila spisak učesnika Lige šampiona za sezonu 2026/27.

Izvor: MN Press

FIBA Liga šampiona kompletirala je spisak učesnika za sledeću sezonu i među njima je i prvak Srbije, Spartak iz Subotice, kao i Igokea. Potvrđen je spisak sa 30 imena timova, s tim da će još dva postati dio takmičenja kroz kvalifikacije, u kojima će igrati 24 ekipe.

Za učešće se ukupno prijavio 61 tim, a FIBA je ozvaničila učešće čak 16 nacionalnih šampiona, zaključno sa Albom, koja je ove nedelje osvojila titulu u uzbudljivoj seriji protiv Bajern Minhena.

Uz Spartak i Albu, među šampionima u FIBA Ligi šampiona su i Nimburk (Češka), Cibona (Hrvatska), Antverpen (Belgija), Sombatelj (Mađarska), Porto (Portugal), Legija Varšava (Poljska) i Sabah (Azerbejdžan).

Šakota hoće još jedan trofej LŠ sa AEK-om

FIBA je saopštila i to da se takmičenju vratio Bon Telekom, bivši osvajač Lige šampiona, kao i Peristeri koga je sadašnji trener Arisa Vasilis Spanulis 2024. vodio na F4 turniru u Beogradu. Učestvuje i bivši evroligaš Strazbur, kao i Mursija i Antverpen. Među povratnicima je i Cibona, jer je učestvovala prije 10 sezona u prvom izdanju ovog takmičenja. Isto tako, vraća se i Vareze iz Italije i Juventus Utena iz Litvanije.

FIBA je naglasila i to da će AEK ostati jedini tim koji je učestvovao u svih 11 izdanja Lige šampiona. I naredne sezone vodiće ga jedan od najuspješnijih trenera ovog takmičenja, Dragan Šakota, takođe bivši osvajač titule LŠ.