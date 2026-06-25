Košarkaš Efesa i reprezentativac Turske Šejn Larkin govorio je o životu u "drugoj" domovini.

Izvor: MN Press

Košarkaš Efesa Šejn Larkin postao je jedna od najzanimljivijih tema ljetnjih transfera u Evroligi. Reprezentativac Turske, u Srbiji je viđen u Crvenoj zvezdi, ali za njega se interesuju i Fenerbahče, a kako se često može čuti i grčki Panatinaikos. Na kraju, Amerikanac je imao potrebu da se javno oglasi i otkloni sve zablude vezane za glasine, pa je nekoliko puta ponovio da je više nego zadovoljan u Turskoj i čini se, tako da odgovor na mnoga pitanja.

"Turska mi je dala mnogo toga. Obogatila me je u svakom smislu - u načinu na koji posmatram svijet, u razmišljanju i u životnim ciljevima. To je ono što me pokreće i motiviše da pokušam da ostavim trag, nešto što će se pamtiti, jer je ovo zaista posebno mjesto i smatram da na globalnom nivou ne dobija priznanje koje zaslužuje", započeo je u "Off the RECourt" emisiji.

Vidi opis Šejn Larkin prelomio? "Ako jednom odem odavde..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 14 / 14

"Mnogi ljudi, kada prvi put dođu ovde i vide šta Turska nudi, budu iznenađeni i kažu: 'Nisam znao da ovako nešto postoji ovdje'. I ja sam bio takav kada sam stigao. Ovo je mjesto koje pruža mnogo, ogromno je i puno ljudi. Strast koju ljudi imaju i način na koji brinu jedni o drugima su toliko posebni da bih se osjećao loše kada bih otišao, a da ne pokušam da vratim makar dio onoga što mi je ova zemlja dala."

Larkin nije bio precizan u odgovoru, ali čini se da je odluka o ostajanju u Turskoj jedina opcija. "Zato želim da budem dio zajednice i da ostavim trag. Ako, kada jednog dana odem odavde, budem mogao da kažem da sam dotakao živote djece i ljudi u ovoj zemlji, da sam uradio nešto dobro i pomogao, da nisam samo došao, uzimao i otišao, već i nešto ostavio iza sebe - to bi mi značilo sve."

"Došao sam ovdje i sve što sam dobio, zaslužio sam svojim radom. Ali sam se trudio i da uzvratim. Podržao sam ljude koji su podržavali mene. Vjerujem da je to pošten odnos i pravi put. Za mene je ovo drugi dom, jer nigde drugdje na svijetu nisam se osjećao toliko prihvaćeno, poželjno i slobodno da budem ono što jesam. Ovom mjestu dugujem mnogo i namjeravam da mu uzvratim na najbolji način koji znam", zaključio je reprezentativac Turske.