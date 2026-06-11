Već danima unazad priča se o tome da bi Tonje Džekiri mogao da ostane u Partizanu, a sada je iskusni košarkaš i sam potvrdio ove vijesti koje će bez ikakve sumnje obradovati navijače.
Nakon pobjede crno-bijelih nad Dubaijem, zbog koje se nastavlja finalna serija ABA lige, Tonje Džekiri potvrdio je da će nastaviti da nosi dres Partizana i naredne sezone pošto se svakog trenutka očekuje da stavi paraf na novi ugovor. Već je sve dogovorio u klubu.
Džekiri je došao iz CSKA Moskve, a u Evroligi je za crno-bijele odigrao 15 mečeva i imao prosjek od 7,5 poena, 5 skokova i 1,4 asistencije, dok je u ABA ligi na 17 mečeva imao nešto bolji učinak, makar košgeterski - u prosjeku 9,4 poena uz 4,9 skokova i 1,6 asistencija.
Džekiri je inače igrao i za Fenerbahče, Uniks, Baskoniju, Asvel, Gazijantep, Ostende i Bandirmu.